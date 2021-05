Rama nxjerr pamjet nga Ura e Madhe e Kukësit mbi Drin: 310 metra gjatësi, struktura me çelik special

Kryeministri Edi Rama ka nxjerrë pamjet nga punimet në rrugën e Kombit, urën e madhe të Kukësit mbi Drin.

Rama shprehet se ura do të jetë e varur në 310 metra gjatësi ndërkohë që struktura e saj mbajtëse kryesore do të ndërtohet me çelik special.

“Vijon pa ndërprerje puna për veprën e munguar të Rrugës së Kombit, Urën e Madhe të Kukësit mbi Drin.

*ura do te jete e varur në 310 m gjatësi dhe struktura e saj mbajtese kryesore, do te jete një element mbresëlënës prej çeliku special, me hapesirë 270m dhe lartesi 50m!”, ka shkruar kryeministri Edi Rama.

j.l./ dita