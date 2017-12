Rama nxjerr shifrat: Ja sa të ardhura i ka sjellë turizmi Shqipërisë këtë vit

Kreu i qeverisë Edi Rama, edhe sot ka uruar gjithë ndjekësit e tij në Facebook x një ditë të mbarë në këto ditë me shi dhe krahas këtij urimi ka publikuar edhe shifrat për vizitorët e huaj që kanë ardhur në Shqipëri për 9 muajt e parë të vitit 2017.

Sipas Ramës të ardhurat nga vizitorët e huaj për 9 muajt e parë të vitit 2017 janë rritur me 149 milionë Euro ose me 12,8 % krahasuar me vitin 2016.

dhe me lajmin e mirë se të ardhurat nga vizitorët e huaj që kanë ardhur në Shqipëri për 9 muajt e parë të vitit 2017 janë rritur me 149 milionë Euro apo me 12,8 % krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2016 dhe me 550 milionë Euro apo me 72,4 % krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2013, ju uroj një ditë të mbarë”, shkruan Rama.