Rama: O Ilir, dëgjo vajzën, mos pi! Replikon Meta: Bablok unë do shkoj në shtëpi, kur ti të shkosh në Psikiatri. U shkatërrove socialistëve çdo vlerë pozitive dhe njerëzore!

Kryeministri Edi Rama në takimin e zhvilluar në Njësinë 5 të Tiranës, akuzoi Metën si personin që kërkon ti vendosë fitilin këtyre zgjedhjeve dhe të prishë procesin e 25 prillit.

Ai e lidhi këtë edhe me ngjarjen e Kavajës, duke e cilësuar si shkaktar edhe presidentin Meta dhe kryetarin e opozitës që po kërkojnë të tensionojnë situatën në prag të zgjedhjeve.

“E di se si ia njoh unë mendjen e Ilir Metës. Pastaj po të bashkëpunoj me Pandin unë do t’ju them se sa çfarë do të thotë nesër në të njëjtën orë, por varet nga koha, nëse është e lagësht, mendja tij është e lagësht. Nëse koha është e thatë, koka e tij është e thatë. O Ilir, o Ilir dëgjo vajzën shko në shtëpi. Je president akoma, nuk bën vaki, nuk i ka bërë kujt kjo çmendi, o Ilir shko në shtëpi. Ta tha mirë, babi mos pi, eja në shtëpi”, tha Rama.

Menjëherë ka reaguar edhe Meta.

“Lidheni të Marrin shokë socialistë përpara se të ketë fatin e furgonit në Berat. Pse Meta u tha tre banditëve të “Rilindjes” të hynin në zyrën elektorale të PD dhe të qëllonin me armë Sekretarin demokrat? Me kë janë në këtë foto këta të katërt? Me Metën apo me Kryebashkiakun e emëruar rilindas të Kavajës dhe shtabin e tij elektoral? Pse Meta e porositi Damjanin publikisht të përsërisë “tërmetin” e Dibrës në Vlorë? Pse Meta emëroi një ushtri patronazhistësh për të survejuar e shantazhuar 900 mijë qytetarë të Qarkut Tiranë? Kush e prishi Marrëveshjen e 5 Qershorit nga tmerri i zgjedhjeve të lira?Bablok, shqiptarët e dine shumë mirë se ku kurdisesh ti për t’i përçarë shqiptarët në Shqipëri dhe rajon. Me qetësi dhe vendosmëri do e marrësh përgjigjen më 25 Prill nga të gjithë shqiptarët patriotë dhe europianë. Dhe në radhë të parë nga socialistët, që u shkatërrove çdo vlerë pozitive dhe njerëzore. Unë do shkoj në shtëpi kur ti të shkosh në psikiatri! Shqipëria e shqiptarëve! Shqipëria në Bashkimin Europian! Pas 25 Prillit kjo rrugë nuk ndalet më asnjë sekondë!”, shkroi Presidenti.

