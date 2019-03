Rama: Opozia s’ka shanse të fitojë zgjedhjet vendore, do i marrim ne të gjitha bashkitë

Rama deklaroi sërish se opozita nuk ka asnjë shans të fitojë në zgjedhjet vendore, dhe se edhe bashkitë e drejtuara deri tani nga opozita do të fitohen nga PS.

“Në mbyllje dua të nënvizoj me shumë forcë dhe me shumë qartësi, në qershor Shqipëria ka zgjedhjet vendore. Ata e dinë se nuk kanë asnjë shans, e dini ju se në kafenenë e parlamentit ua kanë thënë vazhdimisht, e di dhe unë se e kam dëgjuar nga partia e tretë e opozitës se nuk kanë asnjë shans të marrin asnjë nga bashkitë që kemi dhe gjysmën e bashkive që kanë.

Edhe në Shkodër edhe në Tropojë më në fund do qeverisen nga njerëz normalë që dinë të bëjnë qytet, dinë të bëjnë zhvillim rural e urban dhe idenë të ndryshojnë faqen e historisë së një qyteti. Nuk duan t’i marrim të gjitha, bujrëm le të vijnë në sheshin e betejës. Ju kemi dhënë mundësi ta bëjnë kodin zgjedhor si duan.

Ne mund të pilotojmë disa qendra, qoftë dhe 2-3 njësi administrative me numërim elektronik ishte kënga që dëgjoja mëngjes, drekë e darkë tek dritarja ime. ‘Numërim elektronik mer jahu’ thoshte Dash Shehi. Këta e marrin popullin shqiptar për budalla”, shtoi Rama.

Ai tha se me opozitën e re në parlament do çojmë para reformën zgjedhore.

“Ne do të gjejmë rrugën të dialogojmë me opozitën që do të zërë vendet këtu në sallë dhe bazuar fiks mbi rekomandimet e ODIHR dhe me gjithë ekspertët, specialistë të zgjedhjeve ndërkombëtare ne do të shkojmë para ashtu sikundër do të shkojmë para me votën e emigrantëve”, deklaroi ai.

l.h/ dita