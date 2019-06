Rama: Opozita gati ta djegë Shqipërinë se ndjen nxehtësinë e drejtësisë

Mbrëmjen e kësaj së premte, kryeministri Edi Rama është në Vlorë për takimin përmbyllës elektoral. Fillimisht, ai e ka pasur të vështirë të flasë, për shkak të thirrjeve të vazhdueshme nga mbështetësit.

Por në vijim, në fjalën e tij ai i është referuar edhe opozitës edhe audiopërgjimeve të Bild.

Në lidhje me opozitën, Kryeministri tha: Sot mbaroi kafja turke, sot u pre korrenti dhe s’ka me vajguri për revolucionin. Sot ka mbetur vetëm xhezvja për ti rënë njëri -tjetrit. Do ta shikoni pas të dielës si do fillojë lufta me xhezve se çizmet mbetën në parlament. U thanë shqiptarëve se do të vinte qameti, se vetë ‘97 do të rishfaqej. Pse e bënë? E bënë sepse ata vërtet janë gati ta djegin Shqipërinë edhe njëherë tjetër sepse ndjejnë nxehtësinë e drejtësisë që po vjen dhe që nuk kanë për ta ndalur dot deri në fund.

Rama përdori fjalët e Damian Gjiknurit për t’iu referuar publikimit të audiopërgjimeve. Ai u shpreh: “Ne do të bëjmë më shumë punë me Dritanin në Vlorë, me Pëllumbin në Selenicë. E ca thoshte në përgjime Damiani ‘tërmet, tërmet’, tani ata që na shohin në tv ta shikojnë tërmetin këtu. Përgjime që ishin mbajtur si minë me sahat për të hedhur ne erë Shqipërinë.

Përgjime që duhet të ishin hetuar dhe ndëshkimet duhet të ishin kryer e harruar. Jo ata u mbajtën si minë me sahat. Atë e mbajtën si minë me sahat katër karnavalet e politikës shqiptarë. Populli shqiptar nuk mund të merret kurrë si budalla, pasi është populli më politikan. Për politikë nuk ka popull në Europë më politikan se shqiptarët. Për politikë shqiptarëve nuk ua hedh dot askush jo t’ia hedhin karnavalet e Haxhi Qamilit.”

Rama theksoi, se opozita, duke nxjerrë përgjimet në Gjermani, donte të godiste imazhin e vendit. Ai tha: “Duke nxjerrë përgjimet në Gjermani, aty ku janë partnerët që duan të mbështesin Shqipërinë. Donin që të ushqeheshin me helm ata. Cuditërisht këto përgjime dolën. Këta sillen si tradhtar, si Haxhi Qamili, Esat Pasha dhe të tjerë”.

