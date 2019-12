Rama: Opozita inekzistente në detyrën e saj, e kritikoj për refuzimin absurd të dialogut

Kryeministri Edi Rama ka dhënë një video mesazh sa i përket situatës pas tërmetit.

“Me arkitektë të huaj dhe vendas për planet e rindërtimit si dhe për ndërhyrjen tërësore në Thumanë, ku do të përqëndrohet për një model shembull rilindjeje. Konferenca e Donatorëve, me vendim të KE do ta mbajmë në Tiranë, mes fundit të janarit dhe shkurtit, në varësi të raportit përfundimtar të të dëmeve. Brenda 2020 askush të mos mbetet në preskektivën e qartë dhe konkrete.

Brenda 2020 banorët e fshatit do ta gëzojnë vitin e ri në një shtëpi të re, brenda qershorit 2021 ato të qyteteve të jenë në apartamente të reja. Vazhdojnë intensivisht hetimet për të dokumentuar përgjegjësit e çdo kahu e niveli për dëmet e shkaktuara si pasojë e abuzimeve në ndërtim. Sot janë kryer arrestimet e para, mos dëgjoni ato që gam-gamosin përnatë pse nuk kanë arrestime. Nuk dinë se si është puna, s’di gjë tjetër vec llafeve. Një merak dua ta ndaj me ju.

Arsyeja pse po ju shqetësoj me këtë mesazh.

Opozita inekzistente në detyrën e saj, përveç daljeve sporadike për një vetëpërmbajtje në momente të vështira, u përpoq të mos bëhej i tepërt me fjalorin e rëndë.

E kritikoj për refuzimin e përsëritur dhe absurd që të mos ulen në tryezën e bashkëpunimit, nuk e di pse refuzon, por di që refuzimi është mungesë e plotë e përgjegjësisë. Opozita ka nisur të jap shenjat e para të një lufte të egër prej balte, ku dita ditës do t’ju mërzisin me akuza, shpifje, gjysmë të vërteta.

Kjo është puna e tyre me Bashën që do e marrë shpejt flamurin. Nuk merrem dhe nuk do merrem me ta.

Unë dhe ne duhet të merremi me sfidën e jashtëzakonshme që na ka vënë përpara Zoti duke na goditur si s’ka më rëndë, por edhe duke na dhënë mundësinë që të ngrigemi përtej politikës,përtej vetëvetes.

Do të bëj çmos që cdo qindarkë të shpenzohen me ndershmëri dhe zgjuarsi dhe që transparenca të jetë makimale, nëpërmjet Komitetit të Rindërtimit, pa dallim feje. Do kërkoj verifikimin dhe argumentimin e saj të cdokujt që bën një akuzë dhe po pati bazë cdo abuzues do të shporret nga rradhët tona dhe të shkojë para drejtësisë”, tha Rama.

j.l./ dita