Rama: Orari i ri 05:00 – 13:00 gjatë gjithë javës tjetër, pas drekës mbyllen edhe farmacitë

Kryeministri Edi Rama tha se orari i ri nga ora 05:00 e mëngjesit deri në 13:00 të drekës për lejimin e qarkullimit do të qëndrojë në fuqi gjatë gjithë javës që vjen për të gjithë njësoj. Administrata do të punojë nga ora 05:00 deri në 13:00 dhe kush punon në zyrë nuk do të lejohet të përdorë automjet për të shkuar në zyrë.

Pas orës 13:00 nuk do të jenë më hapur as farmacitë, as supermarketet dhe as bankat.

“Nga tani 13:00 e drekës e shtunë deri në 05:00 të mëngjesit e hënë do të jetë shtetrrethim total dhe nuk do të dalë askush nga shtëpia, përvec policisë, ushtrisë, dhe të shërbimeve më kritike të shtetit. Nuk do të jetë hapur asnjë lloj dyqani dhe asnjë lloj qepeni në të gjithë territorin e republikës së Shqipërisë. Kush e thyen shtetrrethimin do të përballet me forcat e rendit. Nga ora 13:00 deri në 05:00 të mëngjesit të së hënës vendi do të jetë shtëpi e mbyllur, dhe të gjithë në dhomat e tyre”, tha Rama.

o.j/dita