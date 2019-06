Rama paralajmëron: Harrojeni punën në shtet për gjithë jetën

Kryeministri, Edi Rama, ka paralajmëruar nga Konispoli të gjithë punonjësit burra të administratës së bashkive të djathta se nuk do të shohin më punë në shtet nëse janë përfshirë apo përfshihen në krime zgjedhore.

Rama iu referua këtu dënimit që parashikon ligji për dekriminalizimin i miratuar edhe me votat e demokratëve, por që shtoi se nga 10 vjet do ta bëjnë për gjithë jetën.

Por nuk pati këtë ton për gratë dhe vajzat demokrate në administratë, ku tha se asnjërës prej tyre nuk do i cënohet vendi i punës.

Unë dua tu them sot që në të gjitha bashkitë ku drejtojnë demokratët dhe ku në 30 qershor për shkak se demokratët janë larguar do të hyjnë drejtuesit socialistë, asnjë grua dhe asnjë vajzë nuk do të lëvizet nga puna. Ndërsa të gjithë ata burra që kanë ngatërruar detyrën me shërbimet qorre ata po do të duhet të kenë shumë frikë. Dhe ata nuk duhet të kenë frikë se do të ikin nga puna, ata duhet të kenë frikë se duke shkelur ligjin nuk do të mundet të futen më kurrë në administratën publike. Le ta lexojnë ligjin e dekriminalizimit që e kemi votuar së bashku me PD.

Çdo krim zgjedhor dënohet 10 vjet me mospjesëmarrje në asnjë lloj aktiviteti shtetëror dhe nuk futesh dot në punë në shtet po bërë krim elektoral. 20 vjet do ta bëjmë që të mos e shohësh më derën e shtetit, madje për gjithë jetën. A ja vlen të humbësh mundësinë të punosh në shtet për gjithë jetën duke i shërbyer ëndrrave të filxhanit të Monika Kryemadhit? Ti shërbesh disa venturierëve që ëndërrojnë të shohin Shqipërinë në flakë.

Në fjalën e tij, Rama akuzoi presidentin Meta, ish-kryeministrin Berisha dhe drejtuesit e opozitës Basha e Kryemadhi se po mbajnë peng negociatat nga frika e reformës në drejtësi.

Sado i fortë të jesh jep llogari para drejtësisë nëse ke bërë zollume, këto janë negociatat. Imagjinoni ta pranojnë me vullnetin e tyre të lirë katërshja që po bën gjithë këtë gjurulldi, Saliu, Iliri,Luli, fallxhorja. Si mund ta pranojnë këta këtë rrugë të cjapit për te kasapi pa bërë çfarë të munden për ta penguar dhe hedhur në erë fare. Por asgjë nuk do të hedhin në erë për arsyen e thjeshtë se nuk kanë popull mbrapa.