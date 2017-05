Rama: PD nuk ka hallin e zgjedhjeve, por të Vettingu-t, i ka shpallur luftë SHBA-ve

Kryeministri Rama është shprehur edhe njëherë nga Durrësi se PD nuk ka hallin e zgjedhjeve të 18 qershorit, por frikë nga Vettingu dhe kërkon që të bllokojë Reformën në Drejtësi, por një gjë e tillë nuk do të lejohet.

Ai theksoi gjithashtu se PD iu ofrua shumë, mbikëqyrja e procesit të zgjedhjeve nga brenda, por e refuzoi, megjithatë zgjedhjet do të bëhen edhe pa atë.

“PD ka ikur në drejtim të paditur. Ka vendosur të dalë nga zgjedhjet nga frika, një frikë më e madhe sesa një kope lepujsh në bark nga drejtësia, mbyllur në një bunker plasmasi, ku i ka shpallur luftën tërë dynjasë, Gjermanisë, BE, Amerikës.

E di që nuk jeni ndier të qetë me lëshimet e mia, merre me mend Erjon Braçe, nuk e ka përjetuar mirë tërheqjen nga zgjedhjet në Kavajë, ne jemi dukur të ndrojtur përballë agresionit të tyre pa asnjë cak etik apo moral se për politik as që bëhet fjalë.

Por, kam dëgjuar shumë edhe nga ju, që thonë, sikur të ishin ata, ose ai do të kishte bërë kështu, jemi krenarë që ne nuk jemi si ata.

Bëra gjithçka, iu ofruam atë që as në ëndrrën tonë më të bukur nuk guxuam ta shihnim kur ishim në opozitë.

U dhamë mundësinë që të mbikëqyrnin qeverinë nga brenda me ndërkombëtarët, refuzuan gjithcka, sepse nuk e kanë hallin te zgjedhjet, as te droga, që e përmendin kaq shumë që duket sikur pinë hashash tërë natën, ata hallin e kanë të divorci i pamundur me të korruptuarit, që nis nga Vettingu”, deklaroi Rama.