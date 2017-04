Rama-President. Meta-Kryeministër me një qeveri besimi…

Duam-apo s’duam,

keq e kemi gjëndjen,

dhe për ndonjë zgjidhje,

të gjithë vrasim mëndjen!

Mes kësaj rrëmuje,

kam një propozim,

po s’di në kënaqet,

shoku Lulëzim?!

Propozimi im,

përbën një risi,

s’di në do jetë Rama,

në dakortësi?!

Çadra ka dy muaj,

që ka vënë piskamën,

se në këto zgjedhje,

s’shkon me Edi Ramën!

Që ditën që çadra,

punë ka filluar,

Ramën me Tahirin,

i ka nominuar!

Punën e Tahirit,

Rama ua ka ndrequr,

tani vetëm Rama,

mbetet për t’u hequr!

Po i gjithë mundimi,

çadrës i shkon kot,

se po s’deshi Rama,

njeri s’e heq dot!

Pavarësisht si shajnë,

larot ndënë tëndë,

Rama është akoma,

një peshë shumë e rëndë!

Ai situatën,

them do ta qetësonte,

nëse Presidencën,

do të na pranonte!

Meqë Presidenti,

po zgjidhet tani,

pse të mos mendohet,

dhe kjo llogari?!

Rama këtë zgjidhje,

s’e ka me dëshirë,

por sot s’mund të gjëndet,

zgjidhje më e mirë!

Mundet që në çadër,

të ketë turbulenca,

por e socialistëve,

është Presidenca!

Në çadrën e SHQUP-it,

mbaron nominimi,

dhe kushte të reja,

s’vë dot Lulëzimi!

Meqë Meta është,

bashkëkryetar,

për Kryeministër,

është emri i parë.

Gafil mund të kapet,

nga kjo Luli trimi,

kur Meta të bëjë,

Qeveri Besimi!

Çadra s’ka arsye,

për të mos pranuar,

se Meta për drogën,

s’është i akuzuar!

Unë në fakt kam gjetur,

ca zgjidhje të buta,

po më kryesorja,

s’shkelet Kushtetuta!

Kështu mund të dilet,

nga kjo situatë,

dhe shpëton nga turpi,

Lulëzim i ngratë!

Kjo nuk është zgjidhje,

vetëm për votime,

se Fronti i Majtë,

mund të ketë zhvillime!

Zhvillime stabile,

për gjithë Shqipërinë,

PS-ja bashkohet,

prapë me LSI-në!

Pastaj qeverisja,

s’bëhet me parcela,

dhe as me gjahtarë,

për të kapur thela!

Unë për Të Majtën,

jam një i fiksuar,

ndaj dua të gjithën,

ta shoh të bashkuar!

Nëse për Të Majtën,

një bashkim do ketë,

ajo me dekada,

qëndron në pushtet!

Kjo zgjidhje më duket,

fiks si më e mira,

dhe këtu mbarojnë,

ndasi e mërira!

Çadra që e nisi,

të bënte qeder,

po u bë bashkimi,

do bëjë goxha nder!

Shumë do ma vënë,

kufirin tek thana,

po shumë më i majtë,

është Meta nga Rama!

A. Duka