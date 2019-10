Rama: Presim Venecian, dokument shpjegues për hapat që ndjekim për Metën

Partia Socialiste do të jetë në pritje të publikimit të raportit përfundimtar të komisionit të Venecias dhe më pas do të hartojë një strategji se si do të veprojë për shkarkimin e presidentit Meta.

Mbledhja e grupit të PS sot është drejtuar nga kryeministri Edi Rama dhe se për çështjen e raportit të Venecias është kërkuar që të hartohet një dokument mbi hapat që do të ndjekin në lidhje me nismën për shkarkimin e presidentit Meta.

“Për çështjen e presidentit do presim publikimin e raportit përfundimtar te Komisionit të Venecias dhe do hartojmë një dokument shpjegues për hapat qe do ndjekim më tej”- mësohet të ketë thënë Rama.

Kreu i qeverisë u ka kërkuar deputetëve socialist edhe miratimin sa më shpejt të rezolutës së PE, si pjesë e paketës antiShpifje.

Siç u raportua edhe më herët, kjo paketë mes të tjerave autorizon AMA-n që të mbikëqyrë edhe median elektronike, duke përfshirë edhe publikimet online apo çfarë është më e rëndësishmja ndalimin e ndërhyrjes së huaj elektorale përmes financimit me burime nga kompani guacka, prapa të cilave ka prova se fshihet Rusia.

Gjithashtu, në mbledhje është diskutuar edhe për buxhetin e vitit 2020, ku Rama i ka kërkuar që të bëhen gati për këtë raport.

Komisioni i Venecias pavarësisht e ka miratuar qëndrimin mbi kërkesën e Parlamentit për të vërtetuar nëse presidenti Meta shkeli Kushtetutën me dekretin për anulimin e zgjedhjeve, raporti final nuk është bërë ende publik, pavarësisht se palët e disponojnë atë.

o.j/dita

