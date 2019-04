Rama prezanton Gledian Llatjan kandidat për kryetar bashkie në Elbasan

Glendian Llatja është kandidati socialist për postin e kryetarit të bashkisë së Elbasanit në zgjedhjet e 30 qershorit.

Kryeministri Edi Rama udhëtoi sot në Elbasan për të bërë prezantimin e Gledianit, i cili siç tha ai do të ndjekë rrugën e Qazim Sejdinit.

“Më vjen shumë mirë që kemi ardhur këtu për të kërkuar mandatin, që tashmë Qazimi po mbyll me nder, me gjurmë që do mbetet përgjithmonë në kujtesën e qytetit… Më 30 qershor në këtë shesh do të bëhet një festë e madhe i gjithë Elbasani do falënderojë Qazim Sejdinin dhe do i japë bekimin votës dhe fitores, pasardhësit të tij Gledit. Duke uruar që të vazhdojë në atë rrugë dhe të bëjë edhe më shumë”, tha Rama.

o.j/dita