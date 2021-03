Rama prezanton kandidatët në Tiranë: Pandemia spostoi projektet tona! Zgjedhja e Luljetës dhe e Najadës jo e rastësishme, PS është krijuar për të bërë gjëra të vështira

Kryeministri Edi Rama po zhvillon një takim ku po prezantohen kandidatët për deputetë në qarkun e Tiranës.

Ai tha se kjo është një skuadër e cila është në lartësinë e pritshmërisë së publikut.

Rama theksoi se pandemia spostoi projektet e PS.

“Besoj që ne kemi vënë përpara zgjedhësve të qarkut Tiranë një skuadër e cila është në lartësinë e pritshmërisë së publikut. Të të gjitha moshave të të gjitha kategorive për të pasur një zgjedhje e cila në bazë të sistemit të ri zgjedhor është një zgjedhje për partinë por edhe zgjedhje preferenciale për një kandidat apo një tjetër.

Shpreh mirënjohje për 2 zonjat e nderuara që janë në dy krahët e mi që u bënë pjesë e kësaj skuadre si një detyroim qytetar dhe si një angazhim qytetar dhe si një akt i cili flet shumë për faktin se sa më shumë partitë të kenë ambicie dhe vullnet për tu bërë pasqyra aq më shumë janë mundësitë që kjo të ndodhë.

Zgjedhja e Luljetës dhe Najadës nuk janë zgjedhje të rastësishme në një kohë kur jemi detyruar të përballemi me 2 sfida të jashtëzakonshme që e kanë thyer në mes mandatin tonë”, tha Rama.

“Pyetja vjen natyrshëm: Çfarë do të kishim bërë, si do ta kishim oërballuar si shoqëri, goditjen nga virusi, nëse nuk do të kishim bërë të gjithë atë punë që kemi bërë, se çfarë përkujdesje apo mundësie do të kishte sistemi ynë të përballej, duke u qëndruar përballë njerëzve, në sallat e reanimacioneve, nëse virusi do të kishte zbritur në këtë vend, disa vite më parë, në vendin tonë, ku spitalet ishin në një gjendje të mjerueshme.

Prania e Luljetës dhe e Najadës është nga njëra anë adresimi i nevojës së adresimit të kategorive të profesionistëve, që kanë pasur një rol të jashtëzakonshëm në këto muaj, nëse nisemi që nga tërmeti. Është edhe shprehja e vullnetit tonë, për të çuar deri në fund atë që nisëm. Për të sistemuar të gjitha familjet që kanë nevojë për një shtëpi të re. mendoj që ne kemi të gjitha arsyet që ne të ndihmi krenar për atë që kemi bërë, për atë që vjen.

Ne jemi e vetmja forcë që kemi idenë se si mund të arrijmë aty ku duhet dhe që njëkohësisht kemi eksperiencën dhe aftësinë për të arritur aty ku duhet. Përtej këtyre dy sfidave, në të gjitha drejtimet e tjera, ne jemi në gjendje të themi me plot gojën se çfarë është bërë, është përsëri një provë se ne e dimë ku duam të shkojmë dhe do të shkojmë aty ku duam, për ta bërë Shqipërinë të ardhmen e fëmijëve tanë, zgjedhjen e parë të kujtdo, që të gjithë nesër të ndihen krenarë, jo thjesht për historinë, jo thjesht për rrënjët, por për atë që është për ta. Unë besoj që në fund të fundit, Partia Socialiste është krijuar për të bërë gjëra të vështira. Me të tjerët kanë qenë thjesht të pamundura”, tha ai.

j.l./ dita