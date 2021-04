Rama propozim Bashës: S’bëhesh lider nëse “nuk vret” babain tënd politik, unë këshillohem me Nanon, pasi “e kam vrarë”. PSD nuk do të jetë në qeveri me ne

Kryeministri Edi Rama i ka propozuar kryedemokratit Lulzim Basha që të vrasë babanë e tij politik, Sali Berisha.

I ftuar në “Opinion”, Rama u ndal në temën e liderit teksa tregoi se edhe të tjerët janë bërë liderë duke vrarë babanë e tyre politik, teksa përmendi veten e tij me paraardhësin Fatos Nano dhe Angela Merkel.

Teksa fliste, Rama propozonte tërthorazi që Basha të vriste babanë e tij politik dhe më pas ta respetkonte e të këshillohej me të.

Sipas Ramës, respekti për babanë politik vjen pasi ta vrasësh atë.

“Nuk ka lider nëse nuk vret babanë tënd politik. Edhe unë e kam respektuar Fatos Nanon, e kam respektuar dhe këshillohem me të, por respekti vjen pasi ta vrasësh. Ta vrasësh politik po themi. Angela Merkel e vrau babanë e saj. E mori e nxorri jashtë nga partia Helmut Kohl-in. Saliu rri atje. Njeriu ikën dhe thotë vazhdo ti, jo ikën dhe rri ti, ti bëj këtë e atë. Dy rrugë ka, o ti je lider dhe ikën dhe thua ju zgjidhni e ju mbështes, ai që rri atje duhet vrarë. Lulzim Basha duhet të ishte dikush tjetër, ta zgjidhte dhe të rrinte në Lalëz me kalamajtë, jo e vuri këtu dhe i thotë jam dhe unë”, tha Rama.

Kryeministri Edi Rama ka bërë me dije se nuk do të ketë asnjë bashkëpunim me PSD, partinë e Tom Doshit, që surprizoi në zgjedhjet e 25 prillit, duke marrë 3 mandate.

Rama theksoi disa herë se do të bashkëpunonte me PD, në në bashkëpunim “pa vijë të kuqe”, por tha i prerë se PSD nuk do të hyjë në qeveri me të.

“PSD nuk do jetë në qeveri me ne. Me PD dua të bëj një sforco shumë të madhe personale të partisë sonë për të shkuar përtej pandemisë politike se na ka degjeneruar si njerëz në sytë e njerëzve. Ja kemi këtë detyrim njerëzve dhe Shqipëria sot ka një oportunitet fantastik me gjithë ato investime që kemi përpara dhe nëse kanalizojmë një pjesë të madhe të energjive që i kanalizojmë çdo ditë në mënyrë negative, do bënim shumë për Shipërinë. Unë jam i gatshëm të ulem në tryezë me këdo, nëse është Lulzim Basha ok, por e kam me PD. PD meriton një shans të ri, Shqipëria meriton një shans të ri. Nuk kam kufi në termat e bashkëpunimit”, tha Rama.

j.l./ dita