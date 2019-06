Rama: Burrat le të shkojnë burgjeve për Lulin, gratë në bashki

Pas Përmetit dhe Dropullit, kryeministri Edi Rama vizitoi këtë të djelë edhe Gjirokastrën, ku zhvilloi takimin elektoral me qytetarët e saj. Në fjalën e tij, Rama deklaroi se askush më datë 30 qershor nuk do të guxojë të bëjë trazira apo të ndalojë njerëzit të votojnë.

Duke premtuar ndryshimin e Gjirokastrës, Rama shtoi se për këdo që kryen krime elektorale, do të bëhet ligji që të mos punojë në administratë shtetërore.

“Mos e lini veten të shkoni në burg për ca njerëz që kanë hallin personal. Nuk mund të shkohet në burg për fallxhoren, për Lulin. Ata kanë hallin e vet me reformën në drejtësi, se kanë hallet e veta me drejtësinë. Edhe demokratët më ekstremistë që shohin punën e tyre ndikohen nga ata që udhëheqin. Kjo sepse në fund të ditës ai demokrati që jeton me dyqan fiton më pak para, se ka më pak turistë. Janë ca të rinj që marrin lekë për të sulmuar me molotov. Këtë nuk duhet ta tolerojnë demokratët në radhë të parë.

Në çdo bashki që ne do marrim, në të gjitha, asnjë grua dhe asnjë vajzë nuk do preket në të drejtën për të punuar. Burrat si të duan. Nëse duan të shkojnë pas berihait, të vazhdojnë të shkojnë burgjeve. Edhe sikur mos shkojnë në burgje, me ligjin e dekriminalizimit, ata nuk punojnë më në administratë. Ne do e bëjmë përjetë. Ndalim përjetë kush bën krime elektorale. Asnjë taksapagues shqiptar nuk do japë lekë për persona që krijon problem me policinë, apo, larg qoftë, më 30 qershor të shkojë në qendër votim, ta provojë. Ne do ta ndryshojmë Gjirokastrën. Të bëjmë një Shqipëri, të ardhme të mirë. PD është katandisur në partinë e Dashos. Do ndryshojmë Shqipërinë. Asgjë nuk do ndodhë. Kush tenton të bëjë gjë, do paguajë”.

e.ll./dita