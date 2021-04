Rama publikon kurbën e vaksinimit: Do ta fitojmë këtë luftë me lidership e këmbëngulje

Kryeministri Edi Rama është i bindur që lufta me virusin do të fitohet me lidership, durim dhe organizim.

Në një postim në Facebook, kreu i qeverisë ka publikuar një grafik të paraqitur në platformën Our World in Data, në të cilin tregohet numri mesatar i dozave të administruara për 100 banorë, në harkun kohor të shtatë ditëve.

Kurba e Shqipërisë duket se është në rritje. Po ashtu, në postimin e tij, Rama përsërit edhe një herë që këtë vit do të kemi një sezon turistik të lehtësuar ndjeshëm.

Ne do ta fitojmë këtë luftë me lidership, organizim, këmbëngulje e durim të madh dhe përmes vaksinimit të pandalur masiv, do të kemi një sezon turistik të lehtësuar ndjeshëm😍

*të dhënat e barometrit global për ritmin e vaksinimit 7 ditët e fundit.

