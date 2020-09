Rama: Qershia mbi tortë, do rritim pagat e mjekëve deri në 40%!

Kryeministri Edi Rama ka njoftuar se do të rrisë pagat e mjekëve me 40%.

Lajmin e dha teksa ishte në qytetin e Beratit, ku kreu disa inspektime.

“Qershia mbi tortë është ndërhyrja që do bëjmë në këtë buxhet për pagat e mjekëve. Do bëjmë një ndërhyrje të fortë, do jenë një rritje e konsiderueshme. Nuk dua të flasë më shifrën finale, por besojmë që do të arrijmë në 40% që po e konkludojmë se duam ta bëjmë të kombinuar me pagat e mësuesve dhe plotësojmë një zotim të marrë që do kemi rritje 40% të këtij 4-vjeçari.

Duam të shkojmë atje, ndërkohë që mjekëve dhe infermierëve aq më tepër në kushte aktuale, ku është një sfidë më komplekse, por edhe për t’u garantuar që cili do mjek apo infermierë të ketë një pagë që të mos jetë inferiore nga paga që mund të marrë në Itali apo Gjermani, se atje ka pagën më të lartë por ka taksa e qira, por duke ruajtur edhe bonusin e tyre. Ata që punojnë aty ku jetojnë do të ketë një pagë më të mirë për mjekë dhe infermierë dhe pastaj aty nuk besoj që jemi më në vrap me kohën. E di që e mira nuk ka fund, por të paktën që të kemi një pagë që të jetë super dinjitoze dhe pa pasur dallim nga vendet e rajonit“, tha Rama.

