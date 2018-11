Rama replika me qytetarët: Shfaqja agresive antizhvillim, pasqyrë e së shkuarës në rrumpallë

Kryeministri Edi Rama u është përgjigjur qytetarëve në Facebook për protestën e banorëve tek Unaza e re.

Kreu i qeverise i ka quajtur qendrimet e PD si shfaqje agresive antizhvillim, që sipas tij janë pasqyrë e mendësive të së shkuarës në rrumpallë

Kreu i qeverise shkruan se nuk eshte fyer askush me termin “shpellarë”, dhe se asnjë familje nuk do të lihet jashtë, por do t’u paguhet qera me taskat e shqiptarëve

REPLIKAT

Qytetari: pasqyra e ksaj jave eshte UNAZA E RE ..kjo eshte propagande koti ..para kamerave bejne sikur pastrojne ata pastaj dredhin ndonje cigare

Rama: shfaqja e agresivitetit antizhvillim tek unaza e re eshte pasqyra e mendesive te se shkuares ne rrumpalle, s’ka asnje lidhje me pasqyren e qeverisjes!

Qyetari: Agresiviteti i qeverise suaj duket tek gjuha kundra shpellareve .. une personalisht do pranoja te rija dhe 10 min me shume ne trafik dhe mos me jepej mundesia te shikoja ne tv ato familjare qe dimri mund ti coje refugjate ne vendin e tyre

Rama: Nuk e di ku e ke degjuar ti kete gjuhen kunder shpellareve, me siguri nga kadrinjte e kazanit te Shqupit, po zhvillimi i atij projekti s’ka asnje lidhje me cfare sheh ti ne tv apo me sa i gatshem je ti te presesh ne trafik! Nderkohe po te informoj se shumica derrmuese aty s’jane shtepi po godina te paligjshme biznesesh, ndersa per sa u takon familjeve duhet ta mesosh qe jo vetem askush s’do t’i lere jashte, po do u paguhet qera tre vjet nga taksat e shqiptareve! Me shume se kaq?

l.h/ dita