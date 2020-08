Rama sërish replikë me Bashën: Marrëveshja me Greqinë për detin është ndalur me kohë! Mos bëj sikur nxehesh se s’ta kam unë fajin

Kryeministri Edi Rama i ka kthyer përgjigje sërish kryedemokratit Lulzim Basha lidhur me kufirin detar.

“Negociatat Lulëzim janë ndalur prej kohësh, që pas ndryshimit të qeverive në Greqi! S’ka asnjë të re nga ai front, përveç dallgëve të ligësisë e padijes! Po ti mos bëj sikur nxehesh,se s’ta kam unë fajin kur bën sikur s’je ti që e firmose atë marrëveshjen e famshme që rrëzoi GJK! Çfarë kanë qenë për të thënë janë thënë me kohë e me vakt, marrëveshje akoma s’ka, po ti dëgjo mua, gjej ndonjë temë tjetër për teatrin tënd, se me ata që i besojnë kësaj marrëzisë së detit do dalësh edhe më i lagur se në 2017! Ta kam thënë, këtë popull për budalla s’e bëni dot“, shkruan Rama.

“Leri dërdëllitjet prej rrugaçi Edi Rama. Bëj transparencë çfarë po ndodh me negociatat për detin. Historitë me sapun ruaji se do të duhen më vonë…”, ka shkruar Basha.

Këto reagime në dy kampet politike vijnë pas deklaratës së kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis, i cili gjatë një fjalimi në Parlament tha se Greqia do të zgjerohet 6-12 milje në Jon dhe se këtë nuk e ndalon askush.

Megjithatë, Rama ka sqaruar se kjo deklaratë e tij nuk ka lidhje me marrëveshjen që po diskutojnë Tirana dhe Athina zyrtare.

