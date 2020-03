Rama jep 7 pikat e planit me mbi 220 mln euro: Pёrgjysmim pagash tё ministrave dhe deputetёve

Kryeministri Edi Rama shpalos planin e masave eknomike, duke theksuar se të ardhurat do të bien në një pikiatë të hatashme. Kryeministri Edi Rama pas fjalёs sё gjatё pёrpara shqiptarёve ka zbuluar nё detaje planin e masave pёr tё pёrballuar kёtё situatё.

Sipas pikёs sё parё, Rama bёri tё ditur se deri nё fund tё vitit do tё pёrgjysmojё pagat e ministrave dhe tё deputeteёve, si njё masё paraprake. “Nuk do tё prekim pagёn e presidentit pёr tё mos krijuar ndonjё pёrplasje. Ndёrsa e vlerёsoj angazhimin e tij nё kёtё situatё. Gjithashtu nuk do tё prekin as pagat e instituconeve tё pavarura. Nuk dua t’i hyj nё hakё pёr qёndrimin qё ka mbajtur presidenti”, u shpreh kryeministri.

Rama tha me shifra se sa do të jenë fondet për Ministrinë e Shëndetësisë, kompanitë, Ministrinë e Mbrojtjes.

” Plani ynë për adresimin e nevojave për financim të atyre që janë prekur ka këto 7 pika: së pari 25 mln dollarë për luftën në vijën e zjarrit që vihet në dispozicion të Ministrisё sё Shёndetёsisё.

Së dyti 100 milionё dollarë për kompanitë që kanë vështirësi objektive për të paguar pagat e punonjësve të tyre.;

65 milionё dollarë për nevojat më imediate për shtresat në nevojë, për biznesin e vogël; 20 mln dollarë në dispozicion të ministrisë së mbrojtjes për operacionin humanitar; 10 mln dollarë si fond rezervë për Këshillin e Ministrave për çdo urgjencë.

Do të fshijmë kamatëvonesat për energjinë elektrike me efekt financiar deri në 150 mln dollarë, do përfitojnë 224 mijë abonentë. Do të skedulojmë tatim fitimin për gjithë biznesin. Shtyrja e dorëzimit të bilanceve për një periudhë deri në 1 qershor do të përfshihet nesër me gjithë të tjerat si pjesë e aktit normativ për ndryshimet në buxhetin e shtetit”, deklaroi Rama.

Sipas tij ky ёshtё plani A, duke u lutur tё mos shkojё tё plani D. ”

Shefi i qeverisё u shpreh se nё kёtё luftё janё vetёm dhe tё mos presin nga ndihmat e huaja, siç ishte nё rastin e tёrmetit 26 nёntorit, pasi nuk ka se kujt t’ia shtrijё dorёn.

“Në këtë luftë për ekzistencë jemi vetëm. Nuk jemi si pas tërmetit kur riprogramuam buxhetin, morëm rrugët e botës me dorën shtrirë si hallexhinj dhe hapëm dyert duke garantuar fondet e rindërtimit. Jo! Nuk jemi si pas tërmetit, na ka hyrë në shtëpi një armik që rrezikon të na marrë qindra nëse nuk e ndajmë mendjen se jemi vetëm. Nuk kemi kujt ti shtrijmë dorën askujt tjetër, sepse askush nuk e shikon hallin tonë. Nuk ka mbetur më derë në botë që nuk është mbyllur”, theksoi Rama.

Ndërsa theksoi se nuk do të reshtë të përsërisë dhe ti bëjë thirrje shqiptarëve që të qëndrojnë në shtëpi dhe ruhen dhe të luftojnë në këtë betejë që edhe në kohën e diktaturës komuniste kishe më liri se sa tani.

“Ju dua shumë si të shtëpisë sime, por mos më kërkoni fjalë të sheqerosura. Luftoni pa pushim me zakonet e jetës së përditshme. Nuk duhet të jemi si me pushime dhe të presim nga qeveria si në ditët e bekuara. E di që ka plot nga ju që nuk e kuptojnë se nuk duhet të dalin në shëtitje, ka edhe nga ata që mendojnë se po i tremb duke thënë luftë, luftë, luftë. Por në fakt, kjo është e para luftë, që e ka zbukuruar botën si nuse, nuk ka asnjë këmbë ushtari në rrugë. Prandaj ju lutem dhe u kërkoj ndjesë mos prisni nga unë që të mos ua përsëris pa pushim; luftrat nuk vijnë për të mos na dëmtuar apo për ta bërë detin kos. Bashkë me rrezikun sjellin edhe rrezikun e vdekjes ekonomike”, deklaroi Rama.

2.5 mld lekë për luftën në vijën e zjarrit për pajisje dhe mbështetje për personelin

10 mld lekë për garnaci sovrane për kompanitë që kanë vështirësi për pagat

6.5 mld lekë për nevojat imediate për shkresat në nevojë për biznesin, papunësinë

2 mld lekë për ministrinё e Mbrojtjes për operacionin humanintar

1 mld lekë për qeverinë për çdo urgjencë

Do të fshihen përgjithmonë për kamatëvoneta për energjinë me efekt 15 mld lekë do të përfitojnë 211024 abontёt

Do të riskedulohet tatim- fitim për të gjithë biznesin nga 2-14 mln lekë.