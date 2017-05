Rama: Shqipëria në udhëkryq, por i kalojmë barrikadat

Kryeministri Edi Rama ishte në Gjirokastër ku u mbajt një aktivitet për ditën e Evropës. Në fjalimin e mbajtur, Rama tha se Shiqpëria aktualisht ndodhet në udhëkryq, por ai shprehu optimizës se barrikadat do të kalohen dhe ëndrra e integrimit do të bëhet realitet.

Rama tha se në 18 Qershor shqiptarët do të japin një mesazh të fortë për vullnetin e tyre për bashkim me Evropën

“Nevoja për Evropën na ka sjellë sot në një fazë të re në marrëdhëniet në rajonin tonë. Ne besojmë që Ballkani ka sot më shumë se kurrë nevojë për Evropën, por BE s’ka pasur kurrë më shumë se sot nevojë për ballkanin. Ta imagjinosh të ardhmen e Evropës me një organizëm ku njëra prej pjesëve të tij nuk funksionn është verbëri.

Edhe në Shqipëri ne sot jemi në një udhëkryq. Udhëkryq që është përcktuar nga vullneti për të hyrë në një fazë të re, të cilën më shumë e silmbolizon vullneti për të ndërtuar një drejtësi të re. Një drejtësi të re që pa BE, pa tërheqjen e fortë të njerëzve tanë drejt BE, do ishte krejtësisht e pamundur. Pavarësisht barrikadave, mureve që kemi përpara si pengesë për të filluar zbatimin e reformës, është mëse e qartë se në këtë udhëkqyr, patjetër që do të fitojë e ardhmja e nuk do të imponohet dot e shkuara. Patjetër do të fitojë Evropa në zemrat dhe vullnetin e shqiptarëve dhe nuk do fitojë kundërvënia ndaj saj si shprehje e frikës nga e ardhmja dhe e tmerrit nga drejtësia e drejtë”, deklaroi Rama.