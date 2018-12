Rama-studentëve: E kemi gati paktin, por ju po e çoni protestën për lesh!

Pas dy takimeve në Tiranë, kryeministri Edi Rama sot po zhvillon një takim me studentët në Universitetin e Vlorës. Para nisjes së takimit, disa studentë u ulën këmbëkryq në hyrje të universitetit, ndërsa Rama i ka ftuar që të futen brenda godinës për të diskutuar në sallë për tetë kërkesat e tyre.

Por disa nga studentët kanë qëndruar vetëm pak minuta në sallë dhe janë larguar pas kërkesës drejtuar kryeministrit se duhet të përgjigjet zyrtarisht nëse i plotëson të gjitha kërkesat ose jo. Ndërkohë që me pjesën tjetër të studentëve vijon diskutimi. Kujtojmë që dje Rama u shpreh nga Universiteti Bujqësor se qeveria do të paguajë në janar 50% të tarifës së studentëve, por kërkoi dialog.

Kryeministri Rama u shpreh se qeveria do të publikojë një dokument me ecurinë e tetë pikave që kërkojnë studentët, ndërsa shtoi se do të përgatitet një pakt për universitetin me pedagogët dhe studentët.

“Gjysmën e tarifës do e paguajë shteti për ju nga Janari. Për këtë vit ato që janë më katra do paguhen nga shteti, por jo më në vazhdim. Kush është me mesatare 9-10 do i paguhet tarifa nga shteti. Nga 8-9, do të paguhet 75% e tarifës. Nga mesatarja 7-8, studentët do paguajnë gjysmën e tarifës. Pjesa tjetër do të paguajë vetë. Kjo do të nisi nga viti që vjen” deklaroi Rama gjatë takimit me studentët sot në Vlorë.

Rama pohoi gjithashtu se do t’i vinte keq që protesta e studentëve do të përfundonte sikur nuk ka ndodhur gjë.

“Kam qenë unë në dhjetorin e parë. Kam qenë unë në vendin tënd (i drejtohet nje studenti). Këtu ku jam unë se di a do vish ti. Ne na kërkonte regjimi, ne ishim kundër. Ata prapë kërkonin të uleshin në tavolinë. Këta thonë; mos shkoni atje, se ju manipulon siç ia bëri Lulit. Pse ça do bëj unë? Magji të zezë? Unë them jam dakord. Po ta drejtoja unë protestën do ishte më mirë, ju po e çoni për lesh protestën. S’dua që protesta të mbarojë dhe të duket sikur s’ka ndodhur gjë”, tha Rama.

l.h/ dita