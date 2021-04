Rama: Më thonë mua komunist? Unë jam nipi i Zef Kolombit! Saliu të paktën kishte karakter

Kryeministri Edi Rama ka mbledhur në Shirokë të Shkodrës ekipin e të zgjedhurve me të cilët në 25 prill do të kërkojë mandatin e tretë.

Ai nuk ngeli pa sulmuar dhe opozitën.

“Donin të nxirrnin jashtë të moshuarit që vaksinoheshin. E kuptoni me çfarë lloj talebanësh kemi të bëjmë ne. Ta kuptojnë ata shkodranët e vjetër. Bëjnë sikur shohin djallin kur shohin Partinë Socialiste. Më shohin si komunist mua, mua? Nipin e Zef Kolombit. PD sot është katandisur në një qenie si pa karakter, se të paktën Saliu ishte një lider me karakter. Karakter i mbrapshtë por me karakter.

Po të jesh me Lulin, me Mediun, Dukën, Monika Kryemadhit, Ilir Metës dhe të pretendosh se po mbron aristokracinë shkodrane është kulmi. Është që të ulesh në gjunjë dhe t’i kërkosh ndjesë të gjithë atyre që e kanë bërë Shkodrën dhe rrotullohen në varr sa herë dëgjojnë një nga këto emra.

Ç’a t’i thuash këtyre që sot vazhdojnë si në 90 me makina, me bori, me flamuj, nëpër rrugë. Duke u mbledhur dhe duke puthur në buzë COVID. Ndërkohë që lideri rri mbi makinë. Infektim masiv. Uroj mos të përfundojnë nëpër spitale. Kam pyetur dhe Policia më është përgjigjur se mund të reagojnë shumë më keq. Policia nuk futet në luftë me të papërgjegjshmit. Të verbërit i mbledhin, dhe del gjoja Luli nga makina dhe bën gjoja një dasmë spontane. I mungon vetëm dajrja. Ka dalë kërkon nuse”, tha Rama.

j.l./ dita