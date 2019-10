Rama takim me Albin Kurtin: Do mbyllim boshllëqet e qeverisë së vjetër

Kryeministri, Edi Rama, konfirmoi se shumë shpejt do të takohet me Albin Kurtin, takim ky i kërkuar prej këtij të fundit.

Duke folur në një konferencë për mediat, Rama tha se me qeverinë e re të Kosovës shpreson se do të mbyllë boshllëqet e krijuara nga qeveria e vjetër.

“Do takohemi në ditët në vijim, ka kërkuar të më takojë. E pres me shumë kënaqësi. E kam ndjekur në prononcimet e tij. Bie dakord me të që ka nevojë për një shtysë të re në marrëdhënien mes dy qeverive dhe marrëveshjeve të bëra. Shpresoj se me qeverinë e re do mbushim boshllëqet e krijuara nga qeveria e vjetër. Kam dhe disa propozime të reja për të që do ja bëj atij. Është momenti që të caktojmë një Ministër Shteti nga të dyja anët.Me shumë kënaqësi do diskutoj idetë e reja të Albinit”, ka thënë Rama.

