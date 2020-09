Rama takim me Erdoganin para vizitës në Athinë, mediat greke: Presidenti turk mund të ndërhyjë në paktin detar me Shqipërinë, si i paralajmëruam dhe na kundërshtuan në 2009

Një ditë para se kryeministri shqiptar të mbërrijë në Athinë, në vendin fqinj ka shqetësim, pasi vizita e Edi Ramës u parapri nga një takim me Presidentin turk, Erdogan.

Mediat greke hedhin akuza se Presidenti turk mund të ndërhyjë në paktin detar mes Shqipërisë dhe Greqisë.

“Qeveria greke është thellësisht e shqetësuar nga fakti që kryeministri shqiptar Edi Rama, i cili do të vijë nesër në Athinë për t’u takuar me Kyriakos Mitsotakis dhe për të marrë pjesë në konferencën që do të mbahet në Lagonisi, zhvilloi një takim të papritur me Presidentin e Turqisë Rexhep Tajip Erdogan”, shkruajnë mediat greke.

Kujtojmë se Greqia ka shpalosur planin e saj për t’u zgjeruar me 12 milje në detin Jon.

Edhe pse nuk ka ende detaje, deklaratat e vendit fqinj kanë shkaktuar shumë polemika në Tiranë.

Pjesë nga shkrimi:

Z. Rama u nis për në Turqi të premten pasdite, ku pati një takim me Z. Erdogan në kohë dhe konsiderohet më se e sigurt se shtrirja e ujërave territoriale Greke në 12 milje detare në Detin Jon u diskutua pas një marrëveshje me Italinë dhe perspektiva e afërt e ngjashme e një marrëveshjeje me Shqipërinë.

Ju kujtojmë se 11 vjet më parë Turqia kishte arritur të anulonte një marrëveshje përkatëse midis Athinës dhe Tiranës për caktimin e një Zone Ekskluzive Ekonomike në Detin Jon. Siç u zbulua në një intervistë nga ish-komandanti i flotës turke, nënadmirali Cihat Yaici (nxitësi i të ashtuquajturës “Atdheu i Kaltër”) në 2009, një marrëveshje EEZ u nënshkrua midis Greqisë dhe Shqipërisë, në lidhje me të drejtat e Shqipërisë dhe Shqipërinë.

Greqia përdori kufijtë “anësorë” në avantazhin e saj. Ne fshehtas dërguam raportin tonë në Shqipëri dhe paralajmëruam: “Ju po mashtroheni”.

Pavarësisht nga nënshkrimi i marrëveshjes, Shqipëria kundërshtoi Greqinë dhe tha: “Nuk është e drejtë që ishujt tuaj dhe tokat tona të kenë të njëjtat të drejta”, ndërsa anuloi marrëveshjen duke iu drejtuar Gjykatës Kushtetuese. Greqia në mënyrë të përsëritur dëshironte që ishujt të pranoheshin si zona me juridiksion të barabartë detar si kontinent, por nuk mund të bindte as Shqipërinë dhe as Italinë. Sidoqoftë, me të njëjtat argumente, po paraqiten pretendime kundër Turqisë në Egje dhe në Mesdheun Lindor … “.

Për herë të parë, një zyrtar turk ka pranuar publikisht se apeli i udhëheqësit të atëhershëm të opozitës dhe Kryeministrit aktual Edi Rama në Gjykatën Kushtetuese të Shqipërisë, e cila çoi në anulimin e Marrëveshjes së nënshkruar midis Ministrit të Jashtëm të vendit të tij dhe Greqisë, u bë pas ndërhyrjes dhe udhëzimit të Turqisë.

Nesër, vizita e Edi Ramës në kryeqytetin grek do të zhvillohet në cilësinë e tij si kreu i OSBE (Organizata për Sigurinë dhe Bashkëpunimin në Evropë), pasi Shqipëria kryeson Organizatën për vitin 2020, për të marrë pjesë në një konferencë të organizuar nga ‘The Economist’ në Athinë me titullin “Tryeza e 24-të me qeverinë e Greqisë” dhe objekti i sfidave në rajon për zhvillimin dhe forcimin e tregtisë dhe investimeve si dhe integrimin evropian.

j.l./ dita