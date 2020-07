Rama tallet me Alimadhin: Im atë ka qenë komunist, në anën e duhur të historisë. Ti je bishti i një lopate

Kryeministri Edi Rama në fjalën e tij në foltoren e Kuvendit foli për ndryshimet kushtetuese për zgjedhjet. Rama u shpreh se PS është në anën e duhur të historisë, ndërsa theksoi se sot do të fshihet një sistem i vjetër.

Pjesë nga fjala e kryeministrit Rama:

“Trashëgimia e ulët është vazhdim e një historie të ngjatë moskuptime shqiptarësh. Dhe nuk e kanë lënë këtë vend të bekuar të bëhet ai që zoti i ka dhënë me bujari të madhe. Kjo votë sot është një votë me dinjitet. Është tërësisht e përputhur me standarde ndërkombëtare, për ta bërë Shqipërinë një vend me dinjitet.

Edhe koleget tanë që janë në rrugë duhet t a dinë që ligjvënësi duhet të jetë i ndërgjegjshëm. Nëse ka një mekanizëm që nuk garanton lidhjen e drejtë të votës së listës të kandidatit dhe qytetarit. Është sistemi unikal në të gjithë hapësirën e OSBE. Nuk e ka asnjë vend, është një shpikje shqiptare, një hile mbi standardin. Komisioni i Venecias nënvizon lidhjen e drejtë dhe të ndershme mes votës së kandidatit dhe qytetarit.

Këtë sot do ta fshijmë është një fshirje e vonuar e një hileje që ka deformuar vullnetin e shqiptarëve. Ballist, Çurçill thotë se kush nuk ndryshon mendim është budalla. Kjo është ajo që do populli këtë do të bëjmë. Sa për komunistin ballist, unë nuk kam asnjë lidhje me emocionale ose intelektuale me komunizmin.

Im atë po ka qenë komunist si shumë të tjerë dhe kanë qenë në anën e duhur të historisë. Ti je një mbetje e lodhur në një gropë të historisë . Unë nuk kam asnjë problem me komunistët dhe ballistët. Ju e mësuat nga Enver Hoxha se ju bëri më të zi sesa vetën ë mënyrën se si sulmoni kundërshtarët. Fatmirësisht s’keni gjë në dorë se ndryshe do të ishit më zi se Enver Hoxha Këtu ndahemi ne, në kuptimin e të qenit demokratë.

Socialistët që ta dish janë antifashist dhe antikomunist, nuk merren me persona, por merreni me ideologjitë. Ju jeni thjesht një kopje e zezë e së shkuarës. Saliu dhe të gjithë ata që janë jashtë. E ktheni politikën në një instrument për të sulmuar njerëz, ndërkohë që politika është përballej idesh. Është sport i vështirë nuk është sport për ty. Ti je bishti i një lopate dhe pretendon t’i të vish prapë në parlament. Nuk dot ketë më parlament për ty dhe bishtat e lopatave. Me votimin e sotëm vagonë me lopata do të shkëputen nga treni i pluralizmit”, tha Rama.

