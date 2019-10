“Prokuroria të veprojë ndaj kryeministrit Rama, për fajin e tij dikush po bën burg në ShBA”

Partia ‘Zgjidhja’ e ish-deputetit Koço Kokëdhima thotë se nëse Prokuria e çmon pavarësinë e vet, kryeministri Rama veç të tjerave duhet hetuar për foton me Obamën, ngjarje për të cilën sapo është dhënë dënimi i dytë në ShBA ndaj shtetasit William Argeros, pas dënimit të Bilal Shehut më herët.

Deklarata e Zgjidhjes:

Një gjykatë amerikane dënoi me 4 muaj heqje lirie 61-vjeçarin William Argeros, me akuzën se sajoi një kontribut të paligjshëm nga një shtetas i huaj, në një komitet të përbashkët për mbledhjen e fondeve për presidentin Barack Obama në vitin 2012.

Ligji amerikan u ndalon shtetasve të huaj që të japin kontribute për kandidatët federalë dhe shuma prej 80 mijë dollarësh u pagua në emër të Edi Ramës, i cili dëshironte një foto me z. Obama.

Zyra e prokurorit amerikan tha se z. Argeros e organizoi kontributin përmes një banori nga New Jersey, Bilal Shehu, i cili u dënua me kusht në vitin 2017.

Partia ‘Zgjidhja’ nuk shpreson që Rama do t’i kërkojë falje shtetasit amerikan që do të vuajë dënimin me burg për fajin e tij.

Por ajo i kërkon Prokurorisë së Përgjithshme që të nisë hetimet ndaj kryeministrit të Shqipërisë për përdorimin e fondeve të padeklaruara që të lobonte pranë administratës së Shtëpisë së Bardhë.

Madje, kjo vepër korruptive duhet të ishte hetuar mëse dy vite më parë kur u vërtetua se Rama kishte paguar për një foto me presidentin amerikan.

PS, PD dhe LSI, pa deklaruar burimin e të ardhurave, harxhojnë çdo vit qindra mijëra dollarë për të lobuar në SHBA, me fonde që i kanë siguruar prej korrupsionit dhe abuzimit me pushtetin në Shqipëri.

Kryetarët e partive të vjetra blejnë shtrenjtë një foto me presidentin e radhës për të bindur militantët e tyre trutharë se liderët në fjalë kanë mbështetjen politike të SHBA-ve.

Nëse kjo do të kishte ndodhur në një vend perëndimor, kryeministri do të kishte dhënë dorëheqjen përballë presionit qytetar, që nuk pranon abuzimin me taksat. Prandaj prokuroria të tregojë pavarësi duke nisur hetimet ndaj kryeministrit të vendit”.

d.a. / dita