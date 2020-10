Rama: Të hiqet kufiri mes Kosovës dhe Shqipërisë, Porti i Durrësit do shndërrohet në de-facto edhe si port për Kosovën

Po zhvillohet sot në Tiranë mbledhja e përbashkët e dy qeverive, të Shqipërisë dhe të Kosovës ku në axhendë është nënshkrimi i 14 marrëveshjeve.

Tre janë më të rëndësishme: Kosova me doganë në portin e Durrësit, linjë e përbashkët hekurudhore dhe ndërtimi i një hidrocentrali.

Në fjalën e mbajtur, kryeministri Edi Rama theksoi se takimet ndër qeveritare mes Shqipërisë dhe Kosovës janë një mundësi shumë e mirë qoftë për të bërë një bilanc të hapave të hedhur, qoftë për të hedhur piketat për hapat e mëtejshëm.

“Dua të theksoj hapjen e pikave kufitarë dhe përmirësimin e infrastrukturës Morinë-Vërmicë. Ambicia jonë është heqja e kufirit në funksion të zbatimit të 4 lirive të BE në rajonin tonë duke filluar nga më e thjeshta dhe më kuptimplota, heqja e kufirit mes Shqipërisë dhe Kosovës.

Është me rëndësi që ministritë e Brendshme të intensifikojnë punën për të krijuar databasen e përbashkët dhe për të kontrolluar në kohë reale të gjitha hyrjet dhe daljet. Kjo do të na mundësonte hapjen e kufirit. Por pa abuzuar me lirinë e lëvizjes”, tha Rama.

Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se Porti i Durrësit do shndërrohet defacto një port edhe për Kosovën.

Ai theksoi se më tej se Porti i Durrësit duhet të kthehet në një port strategjik për të gjithë rajonin.

“Porti i Durrësit do shndërrohet në defacto edhe të Kosovës. Do të trajtohet si hyrje në Kosovë. Është hap i rëndësishëm që porti i Durrësit të kthehet në port strategjik, edhe në rajon. E kam konstatuar si fakt edhe në marrëveshjen që u nënshkrua në SHBA. Me këtë marrëveshja do të mundësojmë kryerjen e kontrolleve të përbashkëta. Kriza e shkaktuar nga pandemia nxorri në pah, jo vetëm dobësitë por edhe pikat e realitetit. Faktet në kohën që jetojnë kanë shumë pak peshë në sytë dhe veshët e njerëzve se lajmet e rreme. Edhe për këtë fakt pak kush e ka marrë mundimin të flasë. Që si rezultat i heqjes së barrierave është shënuar një rritje e shkëmbimeve tregtare në një klimë jofavorizuese. Vitin e kaluar 305 milionë euro ishte shifra më e lartë e shkëmbimeve mes dy vendeve. Pika e Morinës ka funksionuar gjithë kohën gjatë pandemisë dhe ka funksionuar për të shkëmbyer mallrat. Pika tjetër që dua t’I vendos theks është ndërlidhja dixhitale dhe hekurudhore. Sigurisht që ky hap do të kërkojë kohën e tij për t’u materializuar por shkon në paralel me atë që po realizojmë; një port të përbashkët dhe në funksion të rajonit, i cili e kërkon një lidhje përfshirë dhe hekurudhën. Nisim pas një Odiseje të gjatë, ndërtimin e hekurudhës Tiranë-Durrës.”

