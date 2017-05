Rama: Tërheqim kandidatin në Kavajë, PD do destabilizim

Një ditë pas dështimit të takimit të dytë me Bashën për gjetjen e një zgjidhje për ngërçin politik, Edi Rama përmes një deklarate nga Kryeministria deklaroi se ” Kam ndjekur me vëmendje reagimin e publikut lidhur me përpjekjet për një dialog në funksion të përfshirjes së PD në zgjedhje. Ndihem i qetë, sepse kam bërë e po vazhdoj që të bëj gjithcka që është e mundur dhe jo për ata që janë cadër por për demokratët e zakonshëm, që meritojnë vetëm respekt. Mekanizimi i ri isntitucional që kemi prropozuar për kontrollin e qeverisë garanton barazi dhe transparencë për të gjithë. Kështu që faleminderit që na jepni në këtë përpjekje aspak të lehtë për të lidhur fillin e këptur të logjikës së PD dhe për të mos lënë asgjë pa bërë në funksion të përfshirjes në 18 qershor. Shumë kush më përsërit fjalinë ‘mos e lësho 18 qershorin’ mos keni asnjë shqetësim, pasi edhe po të doja ta negocioja, e kam të pamundur, pasi nuk është e zgjedhur nga unë, por Kushtetuta.

Nuk mund të jetë pjesë e asnjë negociate, pasi duhet t’i garantojë të drejtat e popullit. Të tjerët thonë mos ia zgjat atyre, boll me ata, prapë me atë, në 27 vjet e me radhë. Ju lutem të gjithë këtyre miqve bëni durim dhe mos e harroni asnjë cast, se jam edhe kryeministër dhe nuk kam asnjë shqetësim ti shkojë deri në fund jnë strategjie vetëvrasje, unë nuk dua të lë asnjë gur pa luajtur që qytetarët që duan të votojë PD ta bëjë këtë.

Qesh me alarmet infantile në klubet për rrezikuan që opozita mbetet pa opozitë, për sa kohë ka zgjedhje dhe liri nuk ka asnjë mundësi që të mos ketë opozitë. PD është parti, historike, por nuk do të ishte as e para dhe as e fundit që do të dilte nga skena, e dhimbshme për ata që e duan. Ama një gjë është e rëndësishme, kjo shumicë, jo vetëm nuk ka bërë asgjë për ta shtyrë PD në rrugën e vetëshkatërrimit ku të con dalja nga shinat e sistemit, por kemi bërë dhe do të bëjmë gjithcka deri në fund që na takon për të garantuar pjesëmarrjen e PD. Kur koha për mirëkuptim të ketë mbaruar dhe nëse nuk ka rezultat do të pranojmë me keqardhje cdo vendim të PD, si një e drejtë dhe përgjegjësi e atij lidershipi. Kështu që këmbëngulja për dialog nuk është doëbsi, durimi nuk është tipar i më të dobëtit, mos e harroni që politika është shah.

\Por ka edhe pak nga ju që e kanë mendjen te e diela në Kavajë. Disa i ngruhen një përplasje për qytetarët e pafajshëm , të tjerë i friken një konflikti që synohet të propozohet për të nxitur destabilim në Shqipëri. Ka një plan për destabilizim të këtij vendi, cadra është ngritur për ta vendosur në jetë këtë plan, kjo nuk është më hamendje por fakt, por që Shqipëria nuk do të destabilizohet. Me durim do ta cojmë deri në dështimin e plotë, këtë ua siguroj të gjithëve. Por sfida jonë nuk është 7 maji i Kavajës, ku do të vazhdojmë që të qeverisim edhe në 8 Maj. Sfida jonë është që mandatin tjetër ta marrim në 18 qershor, për ne Shqipëria që duam është edhe demokratëve, nuk është shesh për përsheshet e kujtdo partie. Prandaj provokimit antikushtetues dhe antiligjor të të tmerrueve nga drejtësia dhe zgjedhjet politike ne nuk do ti përgjigjemi flakë për flakë, Kavaja nuk do të bëhet sheshi për një përshesh, turpi të mbetet i PD.

Për të nxirë Shqipërinë sa të munden përpara 18 qershorit, as ne as Shqipëria as partnerët s kemi pse bëhemi pjese, pasi i kemi propozuar PD­së ndeshjen e 18 qershorit. I them Bashës lërë Kavajën fokusoju tek zgjidhja deri me 8 Maj. Unë jam gati të ulem sërish me Bashën. Zgjedhjet do të bëhen me 18 qershor. Me 8 maj unë nuk jam më në dispozicion. Me PD apo pa PD populli do të të vendosë si do jetë Shqipëria e gjeneratës tjetër.

I kam sugjeruar kandidatit tonë që të tërhiqet nga zgjedhjet e 7 Majit në Kavajë, unë do të përqëndrohem për të bindur PD për zgjidhjen e arsyeshme, pasi 7 Maji konsideron me kohën për të garantuar procesin zgjedhor për 18 qershorin. Le të jemi të qartë, të pengosh njerëzit të votojnë është krim i rëndë, në këtë vend nuk mund dhe nuk do ta lejojmë që të kryhet, ne dhe askush.