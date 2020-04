Rama tha se djali infektoi prindërit, reagon i afërmi: Dy të moshuarit janë lënë në mëshirë të fatit

Kryeministri Rama mori si shembull që nuk duhet ndjekur disa ditë më parë atë të një djali, i cili kishte vizituar prindërit e tij dhe i kishte transmetuar atyre koronavirusin pasi nuk e dinte se ishte bartës.

Ngjarja mori vëmendje pasi kryeministri me tone të ashpra e akuzoi djalin se kishte shërndarë bomba te prindërit e tij dhe se kishte krijuar një vatër të re.

Por detaje të reja mbi rastin tregojnë se dy të moshuarit 83-vjeçarë, megjithëse të infektuar janë lënë vetëm në shtëpinë e tyre në fshat pa mundësi komunikimi me të afërtit.

Sipas një statusi në Facebook të dhëndrit të tyre, dy të moshuarit janë lënë tashmë në mëshirë të fatit.

Ai shkruan se kontaktet janë humbur pasi ata nuk mund të karikojnë dot as telefonat dhe gruaja e punësuar për t’i shërbyer nuk mund t’i shërbejë dot më pasi është ndaluar që kur se ata janë konfirmuar me koronavirus.

Ndër të tjera ai akuzon për neglizhencë shërbimin e urgjencës për rastin e djalit të infektuar (vëllai i gruas së tij).

Siç shkruan ai, djali është lënë me simptoma të forta në shtëpi dhe nuk i është bërë testimi për 1 javë pasi ai kishte njoftuar për gjendjen e tij.

Statusi i plotë

Po Zoti k/minister, ai djali nuk e dinte se ishte i semure. Ai shkoi se prinderit e tij 83 vjecare ishin te vetem. A kujton se shkon kush t’i ndihmoje ata ne kete karantine?! Ata njoftuan djalin se catia e shtepise se tyre ishte prishur dhe shiu po ju pikonte mbi koke!!!

E megjithate te shohim kronologjine e ngjarjes. Ai djali eshte kthyer ne Tr te henen pas pashkeve katolike ( 13 prill) dhe pas dy ditesh i kane filluar simptomat e semundjes. Ka marre 127 dhe ata nuk kane shkuar. Telefonatat tek 127 nuk kane ndaluar nga ai djali dhe miqte e tij pasi gjendja e tij perkeqesohej. Pas 3-4 diteve ka shkuar ambulanca dhe as testin nuk ja kane bere!!!!. Megjithese temperatura e tij ishte 39-40. Tensioni i gjakut 12/19, kolle dhe mezi merrte fryme. Kane telefonuar 127 perseri dhe asgje. Nje miku i tij eshte detyruar (te rrezikoje veten ) dhe me makine ta dergoje te urgjenca e lagjes por ajo ishte e mbyllur. Atehere kane shkuar te urgjenca e spitalit. Dhe ata nuk kane bere asgje. Keshtu qe i semure eshte kthyer ne shtepi duke ju dorezuar semundjes i vetem ne shtepi.

Fati qe e ka marre e motra e tij (bashkeshortja ime) ne telefon. Ai mezi fliste. Atehere pasi me ka shpjeguar gjithe ate kalvar vuajtjesh por dhe tentativash per ndihme nga 127 qe se ka gjetur kurre une kam marre ne telefon nje mik dhe shok timin per ndihme. Ai ka njoftuar 127 me dt.20 prill. Dhe megjithese urgjenca thane do shkojme ate dite!!! Por ne fakt kane shkuar te nesermen. Dhe rezultati doli pas 24 oresh. Keshtu qe une mendoj se ka shume per te shikuar ne kete rast. Neglizhenca e Urgjences dhe 127 beri kete lemsh te madh.

Tani ti lejme te gjitha pas krahesh.

Po c’far po behet per ata te infektuar? Dy pleqte e infektuar jane te vetem ne shtepine e tyre ne fshat. Ne ju kishim punesuar nje grua nga fshati per tu sherbyer. Por ajo tani nuk lejohet dhe nuk shkon dot. Ata dhe po te ishin pa ate semundje nuk jane ne gjendje te hane as pine vete. Ne i kemi humbur dhe lidhjet telefonoje me ata. Pasi as telefonin nuk mund ta karikojne dhe as nuk mund flasin dot. Keshtu qe ata jane lene ne meshire te fatit !!! A e imagjinoni si mund te luftohet kjo semundje nga dy pleq ne vetmi?!

Prandaj shteti duhet ti marre e dergoje ne spital menjehere nese vertet eshte per ruajtjen e jetes se popullit. Nuk mund te lihen te vetem te karantinuar dy pleq ashtu !!!

Ju lutemi k/minister bej dicka per jeten e tyre. Koha nuk pret !!!

j.l./ dita