Rama, thirrje qytetarëve: Vendosni notat për institucionet. Dënime për ngelësit, shpërblime për kaluesit

Përmes një postimi në “Facebook” Kryeministri Edi Rama u ka bërë thirrje qytetarëve që të vlerësojnë shërbimin e marrë nga institucionet në vend.

Rama thekson se notat do të gjenerohen periodikishtë nga të cilat do të dali një notë mesatare.

Kryeministri shton se për çdo shkelje do të merren masat e nevojshme, ndërsa për ata të cilët do të vlerësohen pozitivisht do të ketë shpërblime.

Postimi i plotë:

“ NOTA JUAJ

Ju lutem hidhini një sy dhe mundësisht shkruani çfarë mendoni.

Një ndër mekanizmat e rinj të Bashkëqeverisjes me Njerëzit e Zakonshëm, që po studiojmë të fusim në funksionim me krijimin e qeverisë së re, do të jetë mekanizmi i notës për shërbimin e marrë.

Çdo institucion, zyrë, sportel, që u shërben qytetarëve do të jetë i gjykueshëm nga çdo qytetar/e që do të dëshirojë të vendosë notën e tij/saj (nga 1-10) pas marrjes së shërbimit.

Nga notat e qytetarëve do të gjenerohet periodikisht një notë mesatare e cila do të bëhet publike. Ky vlerësim do të mundësojë informimin në kohë reale të publikut dhe të qeverisë, për nivelin e pëlqyeshmërisë së shërbimit në çdo zyrë a sportel të shtetit në rang republike.

Përmes këtij vlerësimi, do të dalë edhe një koeficient për vlerësimin zyrtar të çdo drejtuesi të një institucioni shërbimesh, në nivel qendror apo vendor. Mbi bazën e këtij koeficienti do të ngrihet edhe një seri masash administrative, që nga shpërblimet e fundvitit për ata që shkëlqejnë, tek penalizimet përkatëse për ata që nuk e kalojnë provimin e publikut✌️”-shprehet Rama.

E.Xh