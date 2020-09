Rama tregon pse u mor vendimi për hapjen e shkollave: Virusi nuk do ikë, budallallëkun njerëzor secili ta luftojë vetë, jo shteti

Bazuar në të gjitha eksperiencat e vendeve të tjera nëpër botë edhe qeveria shqiptare ka vendosur që të hapë shkollat.

Kryeministri Edi Rama gjatë një takimi online me drejtuesit arsimore tha se mbajtja mbyllur e shkollave nuk ishte opsion.

Ai tha se virusi nuk ka ikur dhe nuk do të ikë derisa të dalë një vaksinë e pranuar botërisht. Ndërsa kërkoi nga të gjithë që të marrin përsipër përgjegjësinë e rrezikut, pasi siç tha ai “shteti nuk ka çfarë t’i bëjë budallallëkut njerëzor.

“Mbajtja mbyllur e shkollave nuk ishte opsion. Këtë na i thotë eksperienca e të gjitha vendeve. Hezitimi dhe tërheqja zvarrë e këtij procesi nuk është opsion. Për një arsye, sepse virusi nuk ka ikur dhe s’ka për të ikur deri kur të dalë një vaksinë e pranuar botërisht. Që do të thotë që në vend që të presim ikjen e virusit me magji, që nuk do të ndodhë. Në vend se të hyjmë në rrugën e konspiracionit për mungesën e virusit dhe në vend që të presim që këtë gjë ta zgjidhe shteti, duhet që të gjithë të marrim përgjegjësinë. Budallallëkun njerëzor të secilit, secili duhet ta luftoje vet, jo shteti, s’ka mjet shtetëror për të luftuar budallallëkun e njerëzve kur do t’i besh dem vetes, të behësh miz lisi në një festë, dasmë apo funeral, larja e duarve nuk është krim e shkelje ligji, akt i dënueshëm shtetërisht, por akt budallallëku në dem të vetes”, tha Rama.

Kryeministri tha se numrat e personave të infektuar nga koronavirusi do të rriten, por sipas tij rritja nuk duhet të vijë nga mungesa e shërbimeve.

“Numrat do të rriten, këtë e dimë nga praktika ndërkombëtare dhe këtë e dimë nga gjithë analiza e faktorëve që nxisin rritjen e numrave. Është një hapje e madhe brenda gjithë hapësirës të hapur plotësisht të Shqipërisë që do të shtojë numrat. Por ka rritje e rritje. Mbi të gjitha ka rritje që vjen si rezultat i mungesës së bërjes së të gjitha hyzmeteve të kësaj pune që është një rritje katastrofike me pasoja të rënda, ka dhe një rritje objektive që vjen si rezultat i përballjes me këtë armik. Ne duam këtë të dytën, nuk e shmangim dot. Nuk e rrethojmë dot shkollën me mure që mos lejoj hyrjen e virusit në atë zonë, por ama nga mënyra si do bëjmë punën do varet rezultati. Rezultati nuk është një tërësi notash në një shkollë, por është shëndeti i fëmijëve”, u shpreh kryeministri.

j.l./ dita