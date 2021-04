Rama tregon pse zgjodhi emrin e Princit të Kurorës për Aeroportin e Kukësit: Do të mbetet përjetë trashëgimi. Një demokrat në bord më pyeti a ka vende për patronazhist?

Aeroporti i Kukësit duke nisur nga sot është operacional.

Të paktën kështu deklaroi ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku përballë mbështetësve të PS.

Me uljen e “Lasgushit” nga Rinasi në Kukës, kryeministri Edi Rama si me shaka thirri një fëmijë nga turma dhe i kërkoi që ta prekte për të treguar se as ai dhe as aeroporti nuk janë projekte 3D.”

“Jam real apo 3D? Dakord, unë jam real, sapo kam pasur kënaqësinë që të zbres nga një avion real, në këtë aeroport real me një grup njerëzish real. Kisha shumë kohë që prisja t’i takoja se ma kanë lexuar librin e shtëpisë sa herë që flisja për aeroportin.”

Po ashtu, kryeministri tregoi se ndërsa udhëtonte nga Rinasi për në Kukës, shkëmbeu biseda me disa demokratë “mosbesues.”

Për njërin prej tyre, kreu i qeverisë tha se quhej Edi Rama dhe se ishte demokrat. Sipas Ramës, edhe pse ishin në ajër, ai ende ishte mosbesues nëse udhëtimi do të shkonte deri në fund me sukses.

“…Quhej Edi Rama dhe ishte me PD, i thashë, hë mo vëlla, si e more mundimin ta hash këtë rrenë të vish me një aeroplan 3D. Më tha që nuk kam ca të them. Se kisha besu. Më tha ta shohim..Ma tha në ajër. Edhe i thashë ose në të dy do shkojmë në botë tjetër, ose unë do mbaj llafin.”

Për demokratin tjetër, Rama tha: “Tjetri ishte më interesant, ishte demokrat ishte vesh me blu. Më tha e majte llafin. Ne demokratët, po se pamë nuk e besojmë.”

Kryeministri vijoi me ironinë duke shtuar se tjetri e pyeti nëse “ka ndonjë vend për patronazhist në PS, se nuk jam duke u kthyer më.”

Rama tregoi gjithashtu se pse u qujt “Zayed” aeroporti.

“Pikërisht në këtë zonë u ngrit edhe kampi i madh i atyre që u shpërngulën nga shtëpitë me dhunë. Në atë kohë këtu erdhën shumë njerëz nga e gjithë bota. Midis tyre erdhi edhe Princi i Kurorës, Muhamed el Zayed, është i biri i sheikut Zayed, një prej burrave më të urtë. Ai me zgjuarsinë e tij ngriti atë që ne e njohim si Emiratet e Bashkuara. Ai bashkë me kryeministrin e Emirateve, erdhën këtu dhe sollën ndihma. Plaku i urtë kishte dhënë urdhër që të hapej pista sapo kishte dëgjuar për pastrimin etnik.

Gjurma e kësaj piste është gjurma e atij solidariteti. Për ata që kishin nevojë në atë moment për të gjithë forcën e vëllazërisë. Princi i Kurorës e kujton se dy herë në ditë e merrte i ati në telefon dhe i thoshte të bëntë kujdes. “Biri im bëni kujdes në të gjithë shpërndarjen e ndihmave., që askush të mos ndjejë dallim për arsye fetare, sepse Zoti i ka bërë motra dhe veëllezër”. Kjo porosi e plakut të urtë mbeti dhe do të mbetet përjetë një trashëgimi. Nga ana tjetër është edhe “Flatrat e Veriut” sepse këtu është Veriu i Shqipërisë, por nga Kukësi e andej nga erdhën motrat e vëllezërit tanë është Veriu i gjithë shqiptarisë që shkroi historinë me fund të bukur, solli lirinë dhe pavarësinë e pakthyeshme të Kosovës”, tha Rama.

