Plani për Covid-19: Rama u përgjysmon pagën ministrave e deputetëve, Presidentit jo

Kryeministri Edi Rama deklaroi se të ardhurat e shtetit duke nisur që nga ky muaj do të bien në pikatë.

Rama deklaroi se plani i mbështetjes do të jetë i ndarë në disa faza, ku faza e parë parashikon ndihmën vetëm për më të dobëtit.

“Ka edhe disa allasoj që thonë ja Trump, Merkel dhe të tjerët hapën thasët. Po unë që duhet t’i dëgjoj të gjithë duke lundruar me sy në komentet tuaja që më mbyllen në 3 apo 4 të mëngjesit. Unë jam sot këtu, që kjo luftë e ktheu popullin në një familje. Jo unë, por askush në botë, nuk e dimë se deri kur vazhdon kjo luftë prandaj edhe plani ynë do të jetë, A me një rezervë B dhe një C dhe nëse armiku nuk do të largohet për 6 muaj do të vijmë te një plan D, Zoti e di se çfarë forme ka një plan D. Askush nuk e ka një plan të shkruar. Të gjithë besojnë se kjo çudi do të zgjasë 3 muaj. Me të dalë ku të dalë nuk dalim nga shtëpia nesër dhe të biem në një gropë të hapur që të mos dalim as për tre vjet. Plani që do të zbatojmë nuk është ecje qorrazi. Plani unë është nga poshtë lart me kategori dhe shtresat, për më të dobëtit”, tha Rama.

Kreu i qeverisë njoftoi se deri në fund të luftës me koronavirusin, deputetët dhe minisitrat do të marrin vetëm gjysmën e pagës.

Rama shtoi se diçka e tillë nuk do të ndodhë me pagën e Presidentit, duke e falënderuar atë për ndihmën që po jep në këtë kohë.

“Hëpërhë nuk do të prekim asnjë pagë përveç atyre të deputetëve dhe ministrave, që do të marrin vetëm gjysmën e rrogës deri në mbarim të luftës. Ndërsa presidentit nuk do ia përgjysmojmë, dhe haka e do që ta falënderoj publikisht sepse qysh kur kemi hyrë në këtë luftë po ndihmon si mundet dhe sa mundet”, tha Rama.

j.l./ dita