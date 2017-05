Rama zbardh prapaskenat: Basha luajti bllof në poker, unë luajta shah

Kryeministri Edi Rama po shpjegon sot në një konferencë prapaskenat e të gjithë krizës politike.

Kryeministri u shpreh se politika është shah, ndërsa i dha një paralajmërim ish-kryeministrit Berisha, duke thënë se: “Politika është si shahu, Saliu është shahist i vjetër, por nuk do i tregojmë lëvizjet”.

“Nëse luan damë dhe përdor metodën e pokerit duke luajtur bllof, duhet të marrësh përsipër edhe pasojat e bllofit. Me bllofin mund të fitosh shumë, por edhe mund të humbësh gjithçka. Për mua, politika është shah dhe shahu ka një strategji të tërë dhe lëvizje pas lëvizje fillon plani të shpaloset dhe kur plani zbulohet, kundërshtari është mat”, tha Rama.

Pjesë nga fjala e Ramës:

“Saliu si shahist i vjetër duhet të kuptojë se ajo që ishte në tavolinë para 1 jave nuk do jetë javën tjetër. Ky është shahu.

Kur të hahen gurët, ti e ke akoma mendjen te Mbretëresha. Nuk jemi këtu t’i tregojmë PD se si të lëvizë.

Oferta jonë ku konsistonte. Në krye të një task-force për të garantuar në mospërfshirjen në proces të shumicës. Ky zv kryeministër sëbashku me një përfaqësues të zgjedhur do monitoronin.

Një zv/ministër i propozuar nga PD sëbashku me shefin e misionit amerikan, e atij europian që asistojnë në ministrinë e Brendshme drejtojnë të gjithë procesin e monitorimit të sjelljes së Policisë së Shtetit në 28 mijë kilometra të Shqipërisë. Një zv drejtor i Policisë së shtetit në varësi të këtij grupi“, tha Rama.

Negociatat me ndërkombëtarët

Kryeministri Rama rrëfeu edhe prapaskenat e negociatave të 25 prillit në prani të zyrtarëve gjermanë David McAllister dhe Knut Fleckenstein.

Rama u shpreh se kryetari i PD refuzoi platformën pasi iu kërkua nga maxhoranca të votonte fillimisht ligjin e Vettingut në Kuvend.

“Strategjia e PD, faktikisht filloi të nxirrte ujë nga të gjitha anët, ndërkohë që strategjia jonë për të shkuar drejt 18 qershorit funksionoi dhe funksionon.

Përpjekja për kompromis nga ana e miqve tanë përmes miqve të PD-së, patëm në tavolinë një platformë e cila u pranua nga ne në harkun e 30 sekondave, qoftë nga Meta, qoftë nga unë. Pati një takim McAllister dhe Fleckenstein me PD-në dhe u organizua takimi i famshëm, apo famëkeq, i pallatit të Kongrese. Famëkeq sepse t’iu them të drejtën s’e kam ndjerë ndonjëherë veten më keq pasi dy përfaqësues politik të partive më të mëdha, vijnë në një ndërtesë dhe shkojnë në dhoma të ndryshme me një gjerman njëri dhe me një gjerman tjetri. Basha nuk pranonte të ulej në tavolinë pa pasur dorëheqjen time të firmosur.

Përveç platformës u vunë edhe dy pika si mundësi kompromisi, njëra ishte mundësia për të shtyrë zgjedhjet deri në datën 16 korrik dhe tjetra për disa figura në qeveri me ministra teknikë që mund të garantonin sipas atyre që e kishin formuluar këtë propozim, më shumë opozitën. Meta e ka pranuar menjëherë, unë jam shprehur kështu: nuk i pranoj dhe nuk i refuzoj, por jam gati të diskutoj me kushtin që PD të votojë Vettingun. Nëse votohet Vettingu edhe këto të tjerat mund t’i diskutojmë. Kam nënvizuar se nuk mund të ketë shtyrje zgjedhjesh përtej asaj që lejon kushtetuta dhe Kodi, brenda qershorit.

Në atë moment Basha ka ikur nga Pallati i Kongreseve duke refuzuar këtë kompromis.

Për mua politika është shah dhe shahu ka ligësitë e veta, ka një strategji të tërë dhe lëvizje pas lëvizje fillon plani të shpaloset dhe kur plani zbulohet nga kundërshtari, kundërshtari është mat. Sot jemi në kushtet kur nuk mundet dot të harrojmë se në fund fare nuk jemi këtu një palë që përveç të gjitha të tjerave do të bëjë edhe babysiter e palës tjetër dhe një palë që thotë prisni se jam dhe unë. Dhe do të fillojmë lojën nga e para m.q.s nuk e dija që ishte shah dhe luajta si poker, nuk funksionon. Ka pasoja të rënda për PD-në, por nuk janë çështja ime. PD dhe PS janë kundërshtarë.

Nuk di ndonjë lloj sporti as ndeshje politike në histori ku njëri kundërshtar i qan hallin kundërshtarit tjetër dhe kundërshtari tjetër i thotë më të fortit s’je këtu për të mundur, por të më bësh mua të fitoj. S’e di ku zhvillohet dhe ku bëhet…

Di që në cilësinë e kryetarit të PS mund të them se strategjia jonë ka funksionuar perfekt dhe strategjia e PD ka dështuar me sukses. PD hyri në një aventurë për të marrë peng qeverinë e vendit, qeverinë e zgjedhur me 1 mln vota, për të marrë peng reformën në drejtësi që kërkohet nga 93% e shqiptarëve, për të marrë peng procesin zgjedhor, me idenë që e vetmja alternativë ku PD mund të barazohej me ne është kaosi, sepse në një proces normal zgjedhor PD nuk ka asnjë shans të mundë koalicionin tonë”, tha Rama.