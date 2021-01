Rama zbardh skenarin: Më ambiciozi është të vaksinohemi brenda 14 muajve, urojmë që procesi të mos ketë të papritura

Rama, gjatë fjalimit në Kuvend theksoi se procesi i vaksinimit në Shqipëri mund të kryhet brenda 14 muajve.

Ai ka zbardhur detaje nga skenari i mundshëm brenda kësaj periudhe kohore lidhur me vaksinimin.

“Shkallë shkallë mund të porosisim edhe sasi të tjera nga Pfizer bazuar në një marrëveshje që pritet të ratifikohet. Vaksinimi ka krijuar pakënaqësi për shtyrjen me javë të nisjes së procesit. Ky është një proces që ka të papriturat eveta, ne jemi plotësisht të përgatitur, qëndra e vaksinimit në Tiranë është hapur dhe po funksionon. Do shtrihet në Shkodër, Vlorë dhe me radhë në të gjitha pikat e përcaktuara në plan në mënyrë që njerëzit e moshave të thyera ta marrin sa më lehtë. Në process do të bëhet edhe degëzimi kapilar i të gjithë linjave të infrastrukturës së vaksinimit për ta çuar në çdo qark apo bashki. Në mënyrë që të realizojmë skenarin më ambicioz, atë të vaksinimit për 14 muaj. Vaksinimi ka dy efekte të menjëhershme, një është i drejtpërdrejtë tek ai që vaksinohet dhe tjetri është shkëputja e zinxhirit të infektimit. Që do të thotë se sipas studimeve të bëra, rritja e përqindjes së individëve të vaksinuar, sjelle një ulje të vazhdueshme të personave të prekur.

Kam parasysh këtu një numër të shumëzuar për dy, shpesh për tre. Kjo na jep mundësi ta shikojmë me shumë optimizëm gjashtë mujorin e dytë të këtij viti, duke pasur parasysh që procesi do të ecë i pa trazuar nga luhatjet e kompanisë. Kompania do të sjellë fillimisht 10 mijë e 700 vaksinat e para. Do të ndjekim të njëjtin proces siç është ndjekur në vendet e tjera, për të hequr sekëllditë e krijuara në rrjet”, tha Rama.

j.l./ dita