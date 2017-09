Ramës, opozitës: Dilni nga çadra se na turpëruat

Kryeministri Edi Rama i ka cilësuar si deklarata që vijnë nga dëshpërimi akuzat e PD dhe kryetarit të saj për lidhje të qeverisë me krimin.

“Po ia hiqni tullat partisë tuaj një e nga një dhe këtë nuk e them unë por rezultati që ju ka sjellë këtu. Dhe do të vazhdoni t’ia hiqni nëse nuk e kuptoni se cili është roli juaj në këtë skemë”, ka deklaruar Rama.

Rama e ka cilësuar si të papranueshëm përdorimin e termit “krimi etnik shqiptar”, një term sipas tij i promovuar nga nacionalistët në qarqet europiane.

“Ky term të çon tek një pyetje, po ju politikanët etnikë shqiptarë çfarë jeni, kur nuk dini të ndani politikën tuaj me racizmin europian në Europën e sotme, që synojnë kundërvënien ndaj projektit të Europës së bashkuar për të cilën jemi të angazhuar të gjithë?”, ka thënë Rama.

Rama tha opozita po bëhet qesharake duke tundur flamurin e krimit etnik shqiptar.

Pjesë nga fjala e Ramës:

“Do të shkoni nga humbja në humbje nëse nuk kuptoni se cili është roli juaj në këtë skenë. Në Europën e sotme synojnë kundërvënien ndaj projektit të Europës. Krim etnik shqiptar është një shprehje raciste, që duhet ta neverisim bashkarisht, por takoheni me atë që e përdorin.

Po bëni lobimit të krimit dhe për këtë arsye jeni në këtë gjendje.

Ikni nga parlamenti për të marrë vota dhe ktheheni me më pak pupla. Po e bëni qesharak rolin e opozitës, qesharake, që opozita shqiptarë të tundë flamurin e krimit etnik shqiptar. Krimi është krim, dhe kriminelët nuk kanë atdhe.

Fakti që shqiptarët targetohen nga gojë të shfryra, nuk do të thotë se i thonë kancelaritë, pasi të dëgjoni ju ca thonë kancelaritë për ju….Sikur Shqipëria të ishte atdheu i krimit sikur thoni ju, si mendoni ju këta partnerët tanë nuk do të flisnin. Nuk keni guxim, keni filluar që të ktheheni te çadra. Jam i bindur se mund të bëni më tepër te ky vend dhe ne të bëjmë gjithçka për të përmirësuar. Nëse doni të kini një fije besueshmërie, dilni nga çadra, mbylleni çadrën dhe ballafaqohuni me argumente. Ua kam thënë në 2014 dhe 2015: vazhdoni se këtu do vini më pak. Dhe jo sepse ne i kishim blerë votat. Jeni në vete? Si blihen kaq shumë vota? E patë si u katandisët, nuk kapnit dot në mitingje as cepin e trotuarit. A jeni në vete? Na meruat, se jemi të gjithë shqiptarë. Ne nuk jemi djaj dhe ju engjëj dhe anasjelltas. Ejani në vete. Mos vazhdoni me këto përralla. Po të jemi pragmatikë, ju të tillë na duheni. Ejani në vete se na turpëruat.