Raport i CIA-s për kampin e internimit të Tepelenës

Historiani i njohur Pëllumb Xhufi ka sjellë dy netë më parë në emisionin “Arena” në Ora News një dokument të CIA-s në lidhje me kampin e Tepelenës.

Dokumenti i cili është hartuar në tetorin e vitit 1951 flet për kampin e Tepelenës dhe përditshmërinë e asaj kohe aty.

Xhufi në emisionin “Arena” ka kundërshtuar idenë që ai kamp të etiketohet si kampi i vrasjeve në masë, pasi sipas tij në Shqipëri ka pasur kampe edhe më të këqija, dhe dokumentet e CIA-s thonë se kampi i Tepelenës është një kamp jo i keq.

“Këta që e kanë promovuar çështjen e këtij kampi ku është angazhuar edhe Ministria e Kulturës dhe Bashkia e Tepelenës, e kanë quajtur Aushvici shqiptar, kampi i shfarosjes në masë. Po ta dëgjojnë lobet çifute do të tmerrohen sepse është një banalizim. Unë kam pasur rastin të shoh dokumentet e CIA-s për këtë kamp që ishin informuar nga njerëz nga brenda. Ata thonë që këta janë familjet e njerëzve të arratisur të sponsorizuar nga Jugosllavia.”,- tha Xhufi.

Shqipëria ka pasur kampe edhe me te këqija dhe represive si ai i Spaçit apo Burrelit, shtoi Xhufi, dhe Tepelena nuk ka qene përfaqësuese. Por kjo është një fushate qe ka për qellim te demonizojë krahinën e Labërisë sikur është ajo fajtore për vendosjen e komunizmit dhe pasojat e tij, ndërkohë qe është nga krahinat me patriotike por edhe te lënë pas dore nga regjimi i shkuar dhe i tanishëm.

Ja raporti i plotë i CIA-s, i sjell nga Dritare.net

Raport i mbajtur nga CIA në Tetor të 1951 mbi: aktivitetet e rezistencës në Shqipëri

Aktivitetin e refugjatëve shqiptarë në Jugosllavi

Shqiptarët në Jugosllavi kanë marrë kohët e fundit po marrin informacion mbi atë që po ndodh më të afërmit e tyre në Shqipëri. Nga personat që dihet se kanë vdekur janë Shpend Sadiku dhe Nik Dedija, të vrarë afër Grizhës në zonën e Krasniqit dhe Prend Koqiani i vrarë vonë në vitin 1951 në Raje, në zonën e Nik- Mërturaj.

Si rrjedhojë e persekutimit të qeverisë, shumë persona nga zona e Bajrak në Lesh dhe në zonën e Mirditës kanë duan të largohen nëpër male.

Dedë Gjonmarkaj, djali i Gjon Markagjoni, është strehuar në malet e Mirditës pasi u lirua nga burgu. Kur u la i lirë pasi plotësoi kohën e dënimit, mësoi se donin ta burgosnin sërish për këtë arsye la Tiranën për tu strehuar në zonat veriore. Ekzistojnë zëra se ai ka tentuar të largohet drejt Jugosllavisë. Preng Marka Hila, një i larguar nga vendi, vizitoi Shqipërinë në një mision të sponsorizuar nga Jugosllavia nga katër gjer më 12 Husht të 1951, më vonë gjatë atij muaji u raportua se ai ishte gati të kthehej me një mision tjetër, me synim kontaktimin e Gjonmarkaj.

Të dhëna të vazhdueshme për përhapjen e një rezistence në very të Shqipërisë përfshijnë dhe vdekjen më 10 Gusht të 1951 në një mision të armatosur të Qeverisë të Kol Nikoll Mjeku, lideri i një bande rezistente.

Grupe të vogla në Shqipërinë e Veriut vazhdojnë të kalojnë kufirin për në Jugosllavi. Ndër të ardhurit është një grup prej tetë personash nga Shkodra, të udhëhequr nga Ndue Vata.

Ardhja më sinjifikative gjer më tani është a i Pal Bib Miraka. Pritja e përzemër e tij nga ana e Jugosllavisë rezultoi në një mbështetje të sigurt dhe të menjëhershme nga Imer Imeri ndaj Kol Bib Mirakaj në Romë. Imeri me origjinë nga Puka ka qenë rival për një kohë të gjatë me familjen Mirakaj. Ai është vëllai më i madh i Rustem Thaçit, sekretar i komitetit të të larguarve nga Shqipëria.

Raport i CIA mbi kampin e Tepelenës i datës 29 Maj 1953

Në kampin e përqendrimit të Tepelenës, qëndrojnë të dënuar rreth 1,000- 1,300 persona, shumica prej tyre familjarë të personave që janë arratisur në Jugosllavi. Ndryshe nga të burgosurit shqiptarë, disa të burgosur jugosllavë nuk janë aq mirët të trajtuar. Afërsisht 70% e të burgosurve janë gra dhe fëmijë, pjesa tjetër përbëhet nga burra të fuqishëm, shumica prej të cilëve janë të dënuar për arsye politike, ku përfshihet dhe akuza e të pasurit mik personat që janë arratisur nga vendi. Personat në kamp vijnë nga të gjithë rrethet e Shqipërisë por shumicën e përbëjnë individët nga zonat veriore.

Kampi është i vendosur rreth dy kilometra në veri të Tepelenës, afër pikës së bashkimit të lumit Bencia me atë të Vjosës. Zona e kampit përbëhet nga shtëpi/barake për të burgosurit, të cilat konsistojnë në një ndërtesë të vetme me katër dhoma me përmasa 5X20 metra. Brenda dhomat janë të organizuara në katër rreshta të vendosur dy nga dy përballë njëri tjetrit përgjatë mureve dhe dy të tjerëve të vendosur në mes të dhomës. Vet godina është e ndërtuar nga material rezistente nga forcës me një çati të lartë, gati të pakapshme. Të burgosurit jetojnë në këto godina të grupuar sipas familjeve. Rreth 300 deri në 350 persona janë të sistemuar në secilën dhomë dhe të burgosurit janë të lirë të shëtisin në hapësirën e dhomës. Duke qenë se godina ka shumë pak izolim dhe mungojnë mjetet për ngrohje, kushtet e jetesës bëhen ekstremisht të vështira përgjatë dimrit. Në vazhdim të barakës për të burgosurit ndodhet ndërtesa e menaxherëve me përmasa 8 apo 10 x4 metra. Është e ndarë në katër dhoma me përmasa të barabarta dhe është e ndërtuar me material të fortë me një tarracë prej tjegulle. Në këtë ndërtesë ndodhet zyra e drejtorit dhe asistentit të si dhe një hapësirë për policët e kampit. Gjithashtu aty gjendet dhe një hapësirë depoje ku mbahet ushqimi për kampin dhe ushqimi për kafshët e kampit. Ndërtesa e vogël e spitalit është e përbërë nga katër dhoma dhe përgjithësisht përdoret për ekzaminime mjekësore , gjithashtu pjesë e dhomave janë dhe disa shtretër për të sëmurët. Ndërtesa e gatimit ka përmasat 20×20 metër. Është e ndërtuar me të njëjtat materiale si dhe ndërtesat e tjera dhe përdoret gjithashtu dhe si dhomë për roje dhe për magazinim si dhe kryen funksionin e një dhome marangozi. Strukturat e tjera në kamp përfshijnë një kuzhinë e cila është e ndarë në dy dhoma, një për gatim dhe një për magazinimin e ushqimeve, me përmasa 1×4,5 metër, dhe dhjetë apo dymbëdhjetë tualete.

Sistemi i sigurisë së kampit konsiston në pesë policë të cilët qëndrojnë në krye të detyrës kryesisht gjatë orëve të natës, ndërkohë përgjatë ditës vetëm një polic qëndron në detyrë. Në ndryshim me rojet, një nga të burgosurit qëndron gjithmonë në detyrë në barakën e të burgosurve. Përgjithësisht trajtimi i të burgosurve nuk është i keq, krahasuar me trajtimin që ju bëhet të burgosurve në kampet e tjerë të përqendrimit dhe nuk ka keqtrajtime të rënda si për shembull rrahjet. Ndëshkimet përgjithësisht konsistojnë në paralajmërime, veçanërisht në rastet e shqiptarëve dhe femrave; të huajt përgjithësisht marrin trajtim më të ashpër si për shembull lënia pa ushqim.

Secili prej të burgosurve duhet të sigurojë vet batanijet dhe çarçafët, pasi në kamp mungojnë. Nuk është e pazakontë në rastin e të burgosurve që nuk kanë sjellë batanijet dhe çarçafët nga shtëpia apo ata që nuk kanë shtëpi apo miq të detyrohen të flenë në shtretërit e zhveshur. Secili prej tyre duhet gjithashtu të sigurojë dhe këpucët dhe rrobat duke qenë se shteti nuk ofron asnjë nga këto element. Si rezultat shumë nga të burgosurit janë të veshur me rroba të grisura për shkak të punëve të rënda që ju duhet të kryejnë. E vetmja gjë që shteti siguron për këto të burgosur, përveç ushqimit, është një copë sapuni një herë në muaj. Të burgosurit mund, nëse kanë miq jashtë kampit për ti ndihmuar, të marrin një shumë të palimituar parash, të cilat mund të përdoren për të siguruar ushqim dhe të mira të tjera në qytet.

Ushqimi që shërbehet është i gatuar nga vetë të burgosurit. Secili prej tyre merr 600 gram bukë të bardhë për gjithë ditën, menyja ditore është e përbërë nga tre vakte; çaj në mëngjes, një sup me fasule, makarona apo patate për drekë dhe shpesh herë të njëjtën meny për darkë; orizi është gjithashtu rrallë herë i përdorur në meny. Ushqimi përgjithësisht nuk është i gatuar me kujdesin e nevojshëm dhe kushtet sanitare mungojnë si rrjedhojë ai është jo i shijshëm dhe i pasigurt për shëndetin. Sasia e ushqimit nuk ishte asnjëherë e mjaftueshme, prandaj shumica kur merrnin porcionin e bukës në mëngjes e konsumonin atë direkt duke mbetur pa racion buke për dy vaktet e tjera. Të burgosurve ju lejohej të merrnin racione ushqimore nga shtëpitë gjithmonë pasi ky i fundit ishte inspektuar dhe vëzhguar nga punonjësit e policisë, ato që kishin familje apo miq afër mund të kujdeseshin deri diku për shëndetin e tyre, gjithsesi të tjerët që nuk kishin të afërm apo para janë përgjithësisht të ushqyer keq. Ushqimi shërbehet në kupa alumini për individët dhe në tasa të mëdhenj për familjarët. Kupat dhe asortimentet e tjera për ngrënie duhet gjithashtu të merren nga shtëpitë nga vet të burgosurit. Disa nga frutat dhe perimet kultivohen nga vet të burgosurit në ambientet e jashtë të kampit, por gjithsesi ato nuk janë për konsum për të burgosurit por konsumohen nga policët dhe administrate e kampit. Sasi të mëdha të të mirave si mielli, groshët etj. nuk mbahen në kamp, zakonisht ato sillen çdo ditë nga jashtë kampit.

Në kamp të burgosurit nuk janë subjekt të indoktrinimit politik

Gjithsesi shtypi i ditës lexohet çdo mëngjes dhe pjesëmarrja është e detyrueshme. Nuk ka shfaqje filmash apo aktivitete të tjera kulturore.

Vizitorët lejohen të takojnë të burgosurit aq shpesh sa ato duan, edhe pse ato nuk lejohen të futen në pjesën e brendshme të kampit. Një polic zakonisht dëgjon bisedën e të burgosurit me vizitorin, gjithsesi nuk ka limit kohor mbi vizitën ato mund të zgjasin edhe dy orë.

Higjiena në kamp është shumë rëndë dhe një numër i gjerë i të burgosurve është i prekur nga sëmundjet, shumë nga to vuajnë nga turberkulozi, gjendja nga kjo sëmundje agravon akoma më shumë edhe për shkak të mungesës së ushqimit, mungesës së ngrohjes si dhe nga puna e rëndë. Pjesën më të madhe të personave të sëmurë e përbëjnë fëmijët dhe burrat në moshë. Fëmijët preken pasi nuk janë të fuqishëm mjaftueshëm dhe burrat pasi janë të stërmunduar nga puna e rëndë. Kujdesi shëndetësor në kamp është i papërshtatshëm dhe kampi vizitohet njëherë apo disa herë dy herë në muaj nga mjek që vijnë nga Tepelena. Ai zakonisht i dërgon të sëmurët rëndë në spitalin e qytetit të Gjirokastrës dhe të tjerët trajtohen dhe qëndrojnë në kamp. Sëmundjet të tjera që prekin të burgosurit janë malarja, që është një sëmundje kronike në të shumtën e të burgosurve dhe dizanteria që kalon në disa raste në shkallën e epidemisë. Por gjatë epidemisë së dizenterisë gjatë viteve 1950, të paktën rreth 100 persona vdiqën në një periudhë kohore prej tre muajsh. Këto sëmundje agravojnë për shkak se nuk ndërmerret asnjë kusht higjenik nga ana e administratës dhe nga mungesa e ditëve tët përcaktuara për dushe apo larjen e rrobave si dhe për shkak të sasisë së vogël të sapunit. Asgjë nuk bëhet për largimin e numrit të madh të insekteve, mizave, buburrecëve të cilët gjenden në dhomat dhe krevatet e të burgosurve. Nuk merret furnizim për shtupat e dyshemesë dhe kjo e fundit lahet një herë në javë.

Puna kryesore e të burgosurve konsiston në prerje e drurëve lart në malet e Tepelenës. Çdo i burgosur duhet të kapi një kuotë ditore (normë) të punës e cila duhet të kapet; kuota për prerjen e drurëve është zakonisht një kubik metër katror dru për person për ditë. Të burgosurit punojnë dhe Brenda kampit gjithashtu, duke kryer ndërtime të reja ose dërgohen në punë të tjera jashtë kampit si në ndërtimin e rrugëve të reja apo instilacionet nëpër qytete të tjera. Si në rastin e periudhës Maj- Nëntor 1950, kur një pjesë e të burgosurve u dërguan të punonin në ndërtimin e rrugës që lidhte Elbasanin me Peqinin, të tjerë u dërguan në ngritjen e një fabrike në Vlorë. Të gjithë të burgosurit, femra dhe meshkuj, ishin të aftë për punë, përjashtim bënin vetëm plakat, fëmijët dhe gratë me fëmijë të vegjël apo shtatëzana. Zakonisht më të shëndetshmit nga të burgosurit meshkuj përzgjidhen për të prerë pemët dhe të burgosurat femra përdoren për mirëmbajtjen e shtëpive apo për transportimin e trungjeve. Nuk ka një orar të saktë apo të mirëcaktuar, puna kryhet nga mëngjesi gjer në perëndim gjatë gjashtë ditëve të javës pa marrë parasysh kushtet atmosferike, zakonisht punohej dhe të Dielave. Për ushqimin e drekës të burgosurit kishin një orë kohë për konsumim dhe zakonisht e merrnin ushqimin në punë. Numri i të burgosurve që punonin varion nga 20 në 150 persona; një nga të burgosurit përzgjidhet si shefi i grupit dhe ai është përgjegjës për punën e të gjithë pjesëtarëve të grupit. Përveç shefit të grupit edhe një polic shoqëron të burgosurit, puna nuk supervizohet pasi secili nga të burgosurit duhet të përmbushë kuotën e tij ditore. Grupet të cilat nuk kanë një punë të caktuar specifikisht, njoftohen për punën që do të kryejnë gjatë ditës në mëngjes; puna e këtyre grupeve mund të ndryshohet nga ora në orë pa marrë në konsideratë atë që i është dhënë më parë të burgosurit. Një nga të burgosurit sëmuret, mund të përjashtohet nga puna; gjithsesi ata që shtiren sit ë sëmurë për t’i shpëtuar punës ndëshkohen.

Amnistia nuk është diçka e zakonshme, ajo jepet shumë rrallë, si në 29 Nëntor të 1950 kur një anëtar i Ministrisë së Brendshme dhe deklaroi se në kuadër të festimeve për çlirimin e Shqipërisë nga ana e partizanëve të Hoxhës, 150 familje si dhe të gjithë fëmijët në kamp do të liroheshim, për to do të kujdeseshin të afërmit dhe miqtë. Të burgosurit ishin paralajmëruar se “kur të ktheheni në shtëpi mbani në mendje se duhet të respektoni dhe të ekzekutoni urdhrat e autoriteteve. Përndryshe do të ktheheni në kamp”.