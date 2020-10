RAPORTI/ Ekonomia bie me 7.5% këtë vit, FMN: Në 2021 Shqipëria ka rimëkëmbjen më të lartë në rajon. Inflacioni do vazhdojë të jetë i ulët

Fondi Monetar Ndërkombëtar ka zyrtarizuar rishikimin e pritshërive për një rënie ekonomike të Shqipërisë me 7.5% si pasojë e pandemisë.

Në fillim priste një tkurrje me 5% por që në raportin e publikuar për “Pasqyrën Ekonomike Globale” parashikimet kanë ndryshuar.

Ndikim të madh ka dhënë varësia nga turizmi dhe tregtia me vendet e prekura nga pandemia. Tkurrja më e fortë ekonomike do të jetë për Malin e Zi me -12%, më pas Kroacia, me -9% dhe më pas vjen Shqipëria me Kosovën. Serbia do të jetë vendi që rënien ekonomike do e ketë më të ulët me 2.5%.

Sipas raportit të tyre, parashikohet që ekonomia do të rimëkëmbet duke filluar nga viti i ardhshëm, ku pritet një rritje ekonomike me 6.1% dhe në vitin 2022 në nivelin e 3.4%

Shqipëria për 2021, sipas FMN do të ketë rritjen më të lartë ekonomike në rajon, e ndjekur nga Kosova.

Më tej ata shtojnë se inflacioni parashikohet të vijojë të jetë i ulët, i ndikuar edhe nga reduktimi i konsumit. Sipas tabelave të FMN-së inflacioni këtë vit do të jetë 1.4%, duke pësuar një rritje në vitin tjetër për të kapur shifrën e 1.7% dhe brenda objektivit të Bankës së Shqipërisë për një inflacion 3%, do të kthehet në vitin 2025, dhe jo në 2022.

RECESIONI SIPAS FMN

Parashikimi në tetor 2020 -7.5%

Parashikimi në prill 2020 -5%

RIMËKËMBJA SIPAS FMN

Parashikimi në tetor 2020 +6.1% në 2021

Parashikimi në prill 2020 + 8 në 2021

Rritja në vitin 2022 + 3.4%

RECESIONI NË RAJON

Malin e Zi me -12%

Kroacia me -9%

Shqipëria -7.5%

Kosovën-7.5%

Maqedonia e Veriut 5.4%

Bosnje Hercegovina 6.5%

Serbia 2.5%

INFACIONI NË VEND

Në 2020 1.4%

Në 2021 1.7%

Në 2025 3%