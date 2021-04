Raportuesja për Kosovën në BE i “tërheq veshin” Albin Kurtit pasi votoi në Shqipëri: E papranueshme për mua

Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Cramon, ka reaguar pasi kryeministri Albin Kurti votoi në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare në vendin tonë.

Në një postim në Twitter, Cramon e cilëson votimin e Kurtit të papranueshëm. Si argument ajo sjell faktin që, sipas saj, në Kosovë ankohen për ndërhyrje nga Serbia dhe nga “ana tjetër kryeministri i Kosovës voton në një shtet fqinj.

“Nuk mund ta kuptoj për çfarë bëhet fjalë. Në njërën anë të gjithë në Kosovë ankohen për ndërhyrje nga Serbia ose nga [email protected] vetë, por nga ana tjetër këtu kryeministri i #Kosovës voton në një shtet fqinj. E pa pranueshme. Të paktën për mua.”

I cannot understand what this is all about. On one hand everyone in Kosovo complains about interference from Serbia or from President @avucic himself but on the other hand here does the PM of #Kosovo even vote in a neighbouring state. Not acceptable. At least not for me. https://t.co/J3ndibX1qq

