“Rast i artë për të burgosur Berishën, pas kësaj largohet Rama”

Analisti i njohur i gazetës DITA Viktor Malaj në një shkrim të botuar sot në kopertinë ka një apel për diplomatët e huaj që merren me Shqipërinë.

“Ka ardhur koha që gjërat të thuhen pa dorashka dhe banditët politikë, djathtas apo majtas të stigmatizohen dhe t’i bëhet e qartë popullit shqiptar kush e ka penguar dhe e pengon në rrugën e tij të natyrshme drejt Evropës së Bashkuar”.

Malaj shton se kërkesat lutëse që iu bëhen sot deputetëve pa personalitet të opozitës janë shpenzim i kotë dhe se shumica e tyre janë njerëz të depersonalizuar.

“Kërcënojini me ato për të cilat i kanë hyrë politikës dhe për të cilat po sakrifikojnë ardhmërinë kombëtare, pra me interesat vetjake, ashtu si në 2016 dhe kemi për t’i parë si do të tërhiqen si minj të spërdhuar” – sugjeron ai.

Analisti i njohu shkruan se dorëzimi i mandateve është në fakt “një rast i artë” për të kryer më në fund ndëshkimn e Berishës, duke e konsideruar këtë një “operacion të domosdoshëm politik në Shqipëri”.

“Tridhjetë vjet janë tepër për cilindo popull që të mbetet peng i sharlatanizmit dhe banditizmit politik të një individi me të gjithë parametrat kriminalë. Ndëshkimi i tij dhe një grushti individësh që kanë kryer krime do të mundësonte, ndoshta, shkëputjen e PD-së nga trashëgimia e turpshme berishiste, rinovimin e saj apo edhe krijimin e partive të tjera djathtas e majtas dhe, në këtë mënyrë edhe largimin në vitin 2021 të Kryeministrit aktual nëpërmjet procesit votues dhe jo kaosit pengues. Kërcënimet dhe tentativat për destabilitet do të vijnë duke u shuar sapo nxitësit e dhunës dhe kaosit të provojnë ftohtësinë e prangave dhe vetminë e qelisë” – shkruan Malaj në analizën e sotme në DITA, e cila mund të lexohet e plotë duke klikuar KËTU.

b.m. / dita