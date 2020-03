Rastësi, apo e qëllimshme vdekja e drejtorit të laboratorit të armëve biologjike?

Teoritë mbi përhapjen e koronavirusit janë nga më të ndryshmet. Fillojnë nga ato shkencoret te shpjegimet e thjeshta popullore dhe përfundojnë me teoritë konspirative.

Në media janë përhapur lloj-lloj teorish, por përsa kohë nuk ka një shpjegim se nga ka ardhur është legjitime që të merren të gjitha mendimet edhe pse me rezerva.

Më poshtë po botojmë një shkrim të portalit www.autismovaccini.org që ngre dyshime mbi vdekjen e drejtorit të laboratorit të armëve biologjike, Frank Plummer.

Frank Plummer vdiq në 4 shkurt 2020. E qëllimshme apo rastësi? Siç ndodhi në fillim të epidemisë së Ebolës në korrik 2014, arsyet mund të ishin të njëjtat që çuan në vrasjen e Glenn Thomas, konsulentit autoritar të OBSH-së në Gjenevë, dhe gjithashtu një ekspert i shkëlqyeshëm i HIV, dhe mbi të gjitha, i virusit Ebola.

Frank Plummer ishte drejtori i laboratorit kanadez të armëve biologjike të vendosura në Winnipeg. Dhe siç është theksuar Koronavirusi i ri, duket se vjen nga laboratori Winnipeg në Kanada.

Laboratori kanadez i armëve biologjike me qendër në Winnipeg është gjithnjë e më shumë në qendër të hetimeve në lidhje me dërgesën e viruseve Ebola dhe Koronavirusit në Kinë. Në fakt, pas një mosmarrëveshjeje të ashpër mes studiuesve kanadezë dhe kinezë, nga njëra anë Kina është akuzuar për vjedhje të mostrave të viruseve Ebola dhe Koronavirusit nga një laborator kanadez i armëve biologjike.

Gary Kobinger, studiues i virusit Ebola në Laboratorin e Armëve Biologjike të Winnipeg Kanadez, dhe oficeri i shtypit Eric Morrisette, konfirmuan për mediat se dërgesat e mostrave të virusit Ebola dhe Koronavirusit në Kinë u kryen duke ndjekur protokollet e zakonshme. Sidoqoftë, doli që mostrat e virusit të gjallë Ebola dhe Henipa u dërguan në Kinë në një fluturim komercial të Air Canada.

Frank Plummer ishte një nga baballarët e zhvillimit të vaksinës Ebola të prodhuar nga Merck, dhe është gjithmonë mirë të mbani mend se rezultatet e publikuara në The Lancet në 2015 në lidhje me shtetin e vaksinës Ebola ishte ngjarja më e zakonshme e vaksinës……. Ebola!

Intensifikimi i hetimeve për origjinën e Koronavirusit të ri, si dhe hetimet nga laboratori Winnipeg për praktika të paligjshme në dërgesën e viruseve vdekjeprurëse në laboratorin kinez në Wuhan, sigurisht që shkaktuan panik midis “kriminelëve globalistë”. Këta të fundit mund të kenë vrarë Frank Plummerin sepse ai luajti një rol kryesor në komplotin e Ebolës dhe Koronavirusit të ri, me bashkëveprimin e Gary Kobinger të lartpërmendur [të laboratorit Winnipeg] dhe Tom Geisbert [nga laboratori Galveston, Texas] i cili ndoshta u zhvillua nga një version ajror i këtyre viruseve.

Në fakt, siç raporton ABC, drejtori i Zyrës së Shkencës dhe Politikës Teknologjike të Shtëpisë së Bardhë [OSTP], në një letër drejtuar Akademive Kombëtare të Shkencës, Inxhinierisë dhe Mjekësisë, u kërkoi ekspertëve shkencorë që të ekzaminojnë origjinën “e shpejtë” të virusit në mënyrë që të adresohet si përhapje e tanishme dhe “të informohet përgatitja e ardhshme e epidemisë dhe të kuptohen më mirë aspektet e transmetimit të koronaviruseve të kafshëve / njerëzore dhe mjedisorë”.

Ajo që del nga hetimi sugjeron që Koronavirus i ri [COVID-19] është një “variant i frymëmarrjes” mes HIV dhe virusit Ebola, i cili u krijua nga laboratori kanadez Winnipeg, i cili më pas dërgoi mostra të drejtpërdrejta të virusit, Ebola dhe Koronavirusit në Kinë. Pasi arriti në Kinë, ky Koronavirus u modifikua qëllimisht dhe u lëshua nga Instituti Wuhan i Virologjisë.

Prandaj, COVID-19 ishte bio-projektuar për t’u bërë një sëmundje e re hibride e frymëmarrjes, si pjesë e një strategjie “kriminelësh globalistë”. Në fakt, COVID-19 është një kombinim i virusit HIV dhe Ebola. Ne e dimë këtë sepse nga burime të shumta na është thënë se COVID-19 mund të trajtohet me sukses me ilaçe të përdorura kundër ilaçeve HIV, Ebola dhe gripit. Për më tepër, kujtojmë një arsye të mirë që studiuesit indianë kanë zbuluar fragmente të pazakonta të HIV-it në COVID-19, për të cilët ata besojnë [në mënyrë të arsyeshme] të mos kenë hyrë natyrshëm.

Ky virus hibrid është biogjeneruar si një armë biologjike më e efektshme. Lejon transmetimin nga njeriu te njeriu në ajër, një periudhë inkubacioni më e gjatë se 14 ditë për të rritur përhapjen dhe kërcënimin, por shkalla e vdekshmërisë mbetet 2 për qind.

Sidoqoftë, shkalla e vdekshmërisë mund të rritet me futjen e hibrideve të reja, për shembull, të Ebolës dhe [rastësisë tjetër që ndodhi në Kinë] të gripit të shpendëve.

Ndryshe nga sa u besua fillimisht, mostrat e viruseve të drejtpërdrejta të transferuara në Kinë nga laboratori Winnipeg, sipas protokolleve rutinore, nuk u vodhën nga spiunët kinezë. Ata janë dërguar!

Marrja e të drejtave të pronësisë intelektuale dhe krahasimi i informacionit mbi viruset që gjenden në to me Coronavirus në qarkullim do të ishte i dobishëm, dhe madje mund të demonstronte futjen e segmenteve të virusit HIV nga laboratori i të njëjtit lloj i gjetur nga studiuesit Indian.

Laboratori Galveston ka lidhje të forta me laboratorin e Wuhan dhe laboratorin Winnipeg dhe shkencëtarët kryesorë, përfshirë Frank Plummer, kanë luajtur një rol parësor në zhvillimin e vaksinës së Ebola, prodhuar nga Merck, për të cilën kemi shkruar tashmë më lart .

Tom Geisbert, ndërsa Instituti i Kërkimeve të Ushtrisë amerikane për sëmundje infektive, testoi vaksinën Ebola në primatët jo njerëzorë, e bëri punën me financim nga Departamenti i Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara.

Gary Kobinger mori përsipër ekipin që studion patogjenët në laboratorin kanadez. Ai dhe drejtori i laboratorit, Frank Plummer u shtyn shumë për të marrë vaksinën me qëllim të aktivizimit të një gjykimi njerëzor për të kryer projektin e tyre.

Tom Geisbert ndihmoi në krijimin e vaksinës, të quajtur rVSV-ZEBOV. Geisbert është profesor i mikrobiologjisë dhe imunologjisë në Universitetin e Texas Dega Mjekësore në Galveston [UTMB]. Ai ka punuar për vaksinat e Ebola për rreth 30 vjet.

Rastësisht, një mostër e virusit vdekjeprurës hemorragjik vdekjeprurës u zhduk nga laboratori Texas BSL 4 në 2013. Dhe lloji i njohurive në nevojën për të bërë mostra të zhduken nga një laborator BSL4 në Teksas do të ndihmonte në dyshimin se rrjedhjet e Materiali koronavirus nga laboratori BSL4 i Wuhan u zbatua qëllimisht. Dhe mendimi ynë është që “globalistët” kanë infiltruar në laboratorin e Wuhan.

Koronavirus nuk duket se kthehet në një virus më vdekjeprurës. Por këta “kriminelë globalistë” mund të promovojnë virulencën e koronavirusit duke qarkulluar njëkohësisht Ebola dhe gripi i shpendëve, gjë që do të lejonte një hibrid biogjenerues i të tre viruseve të administrohet në vaksinat emergjente, në mënyrë që të krijojë viruse më vdekjeprurëse dhe të transmetueshme, ndërsa do të thoshin se hibridi dilte natyrshëm. Një tendosje më virulente do të siguronte justifikim për masat drakonike karantinë, ligjin ushtarak dhe vaksinimet e detyruara.

Koronavirus “mund të mos ndryshojë gjenetikisht në një mënyrë që ndryshon funksionin, tha biologu Andrew Rambaut i Universitetit të Edinburgh, i cili analizoi gjenet e vitit 2019-nCoV nga dhjetëra pacientë. “Tashmë po transmeton mjaft mirë, kështu që mund të mos ketë nevojë të evoluojë për të qenë endemike”. Evolucioni që ndodh në një koronavirus endemik, përfshirë atë që rritet sezonalisht, mund të jetë më pak virulent. “Ai nuk dëshiron të të vrasë para se ta kalosh”, tha biologu Michael Farzan. “Prandaj do të pritej një zbutje e ngadaltë e virulencës” nëse virusi bëhet si gripi sezonal. Njerëzit e vdekur nuk transmetojnë viruse “dhe madje edhe njerëzit ulur në shtretërit e tyre dhe duke u dridhur” sepse janë të sëmurë rëndë “nuk i transmetojnë aq mirë”, vazhdoi Farzan. Kështu, duket se është e destinuar të mbetet një virus mjaft i padëmshëm i transmetueshëm nga njeriu në njeri, siç tha vetë drejtori i OBSH-së.

Duke u nisur nga premisa që Pentagon ka kryer hulumtime mbi Ebola si një agjent ajror ose aerosol vdekjeprurës për më shumë se 40 vjet, do të dëshirojmë t’ju kujtojmë se është pikërisht kjo vaksinë, vaksina Merck Ebola, e cila mund të përdoret për të siguruar hibride të reja nga ajri dhe më shumë vdekjeprurëse, Koronaviruset e reja, hibride Ebola, te njerëzit, si pjesë e fushatës së vazhdueshme të vaksinimit në Republikën Demokratike të Kongos.

Frank Plummer ishte në Kenia kur vdiq! Dhe mendimi ynë është që ai mund të ketë udhëtuar në Afrikë për të organizuar mbledhjen e materialit të ri për të shtuar tufat e vaksinës të prodhuara nga Merck dhe të cilat e bëjnë virusin Ebola më ajror dhe më të transmetueshëm.

