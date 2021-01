Rastësitë e frikshme/ Presidentët e Amerikës dhe mallkimi i vitit zero

Në Uashington ekziston një histori e çuditshme për një mallkim shqetësues, i quajtur viti zero, i cili do të godiste presidentët e Shteteve të Bashkuara të zgjedhur në vitet që mbarojnë me numrin “zero”. Dhe Joe Biden u zgjodh në vitin 2020. Ai do të ulet në Shtëpinë e Bardhë në 20 janar 2021 me një ceremoni, e cila do të zhvillohet nën masa të jashtëzakonshme. Mallkimi nuk ka asnjë lidhje me të, por sulmi i 6 janarit ndaj Kongresit nga mbështetësit e Presidentit në ikje Donald Trump, po.

Mallkimi i shefit indian. Sipas kësaj legjende antike, shefi indian Tecumseh, për hakmarrje, ka mallkuar Shtëpinë e Bardhë, për të bërë që presidentëve t’u mbaronte afati para fundit të mandatit të tyre. Që nga fillimi i shekullit të nëntëmbëdhjetë dhe deri më sot mallkimi i mundshëm ka rezultuar i efektshëm për katër presidentë. Të gjithë të vrarë, dhe të zgjedhur në një vit që përfundon me “zero”: Abraham Lincoln (hyri në Shtëpinë e Bardhë në 1860), James Garfield (1880), William McKinley (i rizgjedhur në 1900) dhe më në fund John F. Kennedy (1960 ). Me pak fjalë, midis komploteve, sulmeve, vrasjeve dhe mallkimeve, banorët e Zyrës Ovale nuk kanë pasur kurrë një jetë të lehtë.

Më 14 prill 1865, Abraham Lincoln, presidenti i parë republikan, u sulmua në një teatër nga jugori John Wilkes Booth, në fund të Luftës Civile. Vrasja rezultoi të ishte krijuar për hakmarrje për Jugun e mundur. Vdekja e Linkolnit pati pasoja të rënda politike, duke krijuar një krizë institucionale, pasi zëvendësi i tij, demokrat Andrew Johnson, erdhi në presidencë. Linkoln kishte zgjedhur Johnson si deputet me qëllim të paqes dhe përfshirjen drejt territoreve jugore. Kjo çoi në një urrejtje të fortë të Kongresit (në duart e republikanëve radikalë) ndaj presidentit të ri. Urrejtje që, në 1868, rezultoi në një proces fajësimi kundër tij.

Analogji shqetësuese. Përtej çështjeve politike, elementet shqetësuese në këtë histori të mallkimit nuk mungojnë. Sidomos për sa i përket analogjive me çështjen J. F. Kennedy. Të dy Lincoln dhe Kennedy u qëlluan në kokë dhe të dy u zëvendësuan nga një deputet i quajtur Johnson. Të dy u vranë të premten nga duart e një jugori. Vrasësi i Linkolnit lindi në 1838, ndërsa Oswald, vrasësi i Kennedy lindi në 1938. Të dy u kapën në një depo, pasi u arratisën nga një teatër. Oswald u kap në një teatër pasi u arratis nga një depo. Thjesht një seri rastësish? Kush e di se çfarë do të mendonte plaku Tecumseh?.

I zgjedhur për herë të parë në 1896, republikani William McKinley (1843-1901) kreu një program ekonomik proteksionist dhe një politikë të jashtme ekspansioniste. Për herë të parë, Shtetet e Bashkuara braktisën izolimin e doktrinës së vjetër Monroe (e cila sanksiononte vullnetin e Shteteve të Bashkuara për të mos ndërhyrë në mosmarrëveshjet ndërkombëtare), duke supozuar një qëndrim “agresiv” ndaj të huajve. Në këtë kuptim, presidenti udhëhoqi një luftë kundër Spanjës që solli Porto Rikon, Filipinet, Guam dhe Kubën nën ndikimin e SHBA.

McKinley u rizgjodh në 1900, por falë popullaritetit të tij ai kishte qenë gjithmonë hezitues për të përdorur shërbimet e sigurisë dhe kështu, më 6 shtator të vitit pasues, gjatë një vizite në Buffalo, ai u vra nga anarkisti Leon Czolgosz, i cili më pas u ndëshkua me karrige elektrike. Vdekja e papritur e McKinley katapultoi zëvendësin e tij, Teddy Roosevelt, i cili kurrë nuk e kishte vlerësuar shumë presidentin, dhe ishte vendosur nënkryetar në presidencë nga maja e Partisë Republikane në mënyrë që të ndalte lulëzimin e tij politik. Gjërat nuk shkuan sipas planeve të tyre: sepse, me të, filloi një nga presidencat më thelbësore në historinë amerikane.

J.F.K., viktima e fundit. Në 1963, Presidenti Kennedy ishte në një situatë të vështirë. Ai nuk gëzoi popullaritet të madh, shumë premtime ishin thyer dhe në Partinë Demokratike, kishin filluar dyshimet për rizgjedhjen e tij. Më 22 nëntor të atij viti, në Dallas, ai u qëllua dhe u vra ndërsa ishte në bordin e limuzinës së autokolonës presidenciale. Ai u qëllua nga Lee Harvey Oswald, një punëtor me prirje sovjetike, i cili u arrestua brenda disa orësh, por u vra dy ditë më vonë nga Jack Ruby.

Amerika ishte në shok. Atentati kishte ndodhur drejtpërdrejt në televizionin dhe kishin kaluar 62 vjet kur një president amerikan ishte vrarë. Pasardhësi i tij Lyndon Johnson caktoi kreun e Gjykatës së Lartë, Earl Warren, që të drejtojë një komision hetimor për të hedhur dritë mbi ngjarjen. Por, polemikat nuk u shuan. Shumë nuk ishin dakord me konkluzionet e Komisionit Warren se Oswald veproi i vetëm. Në 1976, Dhoma e Përfaqësuesve formoi një komision të ri në të cilin u vërtetua se Oswald kishte vepruar në kontekstin e një komploti më të madh. Edhe skedarët e deklasifikuar në vitin 2017 nga Presidenti Donald Trump nuk shtuan shumë pjesë të enigmës, përveç se FBI do të alarmohej për mundësinë e vrasjes së Oswald pas arrestimit të tij, një paralajmërim i injoruar çuditërisht./a2cnn