Rasti ‘Haxhia’ dhe institucionet si kufoma

Unë jam një nga shqiptarët e shumtë që Izet Haxhinë nuk e kam takuar kurrë. E duke qënë kështu, ne të dy, nuk kemi njohje të ndersjelltë. Nga ana tjetër, kjo s’do të thotë se ne nuk e njohim njeri-tjetrin. Mosnjohja e ndërsjelltë, nuk e përjashton mundësinë dhe as të drejtën për të shprehur një gjykim modest për të, lidhur me ato çka shkruar prej kaq vitesh. Për këtë më nxit jeta aktive e tij në organet e shtypit. Rreth një e treta e kohës prej 25 vjetësh që e kemi njohur Izetin, i përket kohës dhe jetës në atë punë a detyrë që kishte. Dy të tretat e kësaj periudhe, kemi njohur një Izet tjetër; nga i përditshëm në publik, në ilegalitet të thellë. Por edhe pse në ilegalitet dhe i vetëruajtur shumë nga ai dhe ata që iu shërbeu, me kurajon e një heroi si në legjenda, duke qenë më afër fundit Ferrit se bregut mbijetesës, ai na ka treguar ne se nga kush dhe nga cilët vendi, pasuria dhe dinjiteti i kombit shqiptar u vodh, u plaçkit, u poshtërua, u mallkua, u mohua, u përçudnua… deri në tentativën për ta shitur a coptuar atdheun.

Revanshin fashist blu e kam ndjerë që me ngjarjet e 2 Prillit në Shkodër. Shumë ngjarje të këtyre 25 vjetëve, si unë dhe shumë të tjerë, i kuptoja realisht, pavarësisht si shpjegoheshin ato, nga ata që i krijonin. Por jo pak ngjarje që e pasuan 2 Prillin e 25 vjetëve më parë, ata që i krijonin, po ata i arkivonin, edhe pse, ato ishin tragjike e të përgjakshme. Dhe përsëri po këta i manipulonin, e më pas i përdornin për synime po aq të mbrapshta për të realizuar tragjedi të tjera. Kështu, jo pak ngjarje tragjike të jetës së Shqiperisë, familjeve e individësve, filluan të pluhurosen, të harrohen si një ëndërr e frikshme që s’ke dëshirë t’i kujtosh edhe pse veprat dhe veprimet kriminale përsëriteshin pa ndërprerë. Pikërisht këtë vorbull misteresh ku ka brenda korrupsion, intriga, krime e tradhti të individëve, politikanë e qeveritarë të niveleve më të larta të shoqërisë sonë, na shpjegon me kurajo e saktësi doktori Izet Haxhia. Ato çka ka ndodhur në Shqipëri në këto 25 vjet, nuk kanë ndodhur në tërë historinë e kombit tonë që kurse u përvijua identiteti ynë kombëtar. Vetëm Neroni shkatërroi Romën dhe theri nënën e vet nga instinktet shtazarake për pushtet e lavdi.

Ngjarjet e Shqipërisë në këto 25 vjet i përngjajnë një simfone tragjike e komike që s’ka të mbaruar kurrë. Në këto 25 vjet, Shqipërisë dhe shqiptarëve nuk iu kanë munguar asnjë lloj marrëzie, asnjë lloj përçudnimi, asnjë lloj poshtërimi, asnjë lloj krimi: që nga ato të mesjetës me prerje koke e deri tek vrasjet e ngadalshme me helmim a rrezatim.

-Kemi përjetuar dhe vazhdojmë të shohim zbrazjen e vendit nga njerëzit si në eksodet Biblike…

-Kemi humbur aq shumë jetë njerëzish sikur të ishim në një luftë pambarim.

-Kemi parë e përjetuar se kurrë Shqipëria nuk ka veshur me rroba të zeza më shumë nëna, gra, motra e vajza si në vitin 1997.

-Vetëm tek ne ka ndodhur që të nxirren nga varret heronjtë e luftës së popullit.

Megjithëse në Shqipëri në këto 25 vjet nuk ka mbetur asgjë pa ndodhur si marrëzi, vjedhje, krime, korrupsion i çdo forme e madhësie, tragjedi e tradhti, “Drakula” i shqiptarëve (ju e kuptoni menjëherë për kë e kam fjalën) akoma nuk është ngopur me pushtet, para, pasuri as gjak, derisa në Kuvendin e Shqipërisë kërkon akoma “Koka në tepsi”.

Për disa nga këto që fola më sipër, por edhe për më shumë të tjera, për raste e ngjarje, individë e qeveri, parti e institucione,flet e shkruan Izet Hoxha prej më shumë se dy vjetësh në ‘DITA’, me kurajo e argumente, me burrëri e sinqeritet. Ashtu si pjesa dërrmuese e shqiptarëve, unë e besoj Izetin, por edhe e përshëndes. Nisur nga sa ai shkruan, Izeti i ka kërkuar falje shqiptarëve për aq sa ka patur përgjegjësi. Kërkesa e faljes është tipar burrëror, sinqeriteti e përgjegjësi. Kjo që bën Izeti, nuk është pabesi – siç i thonë disa. Treva Veri-lindore ,ka një amanet brezash të lashtë të pavdekshëm sa populli, ku thuhet : “Zakon t’parët na kanë lanë; bes t’pabesit mos me i dhanë”. Atëherë, kur Izeti i kuptoi paudhësitë e shefit tij, kur ai e preu në besë Izetin, popullin, Shqipërinë dhe vlerat e saj, përse ky duhet t’i qëndrojnë besnik atij? Sjellja e Izetit nuk mund të quhet veçse kurajo, sinqeritet e burrëri.

Rrëfimet e Izetit për ngjarje e individë, për të cilat, ne dinim se kanë ndhodhur, por nuk dinim se nga kush dhe përse, janë aq të mirëtreguara, dhe po aq të argumentuara, sa nuk mund të gjesh shtigje për të dyshuar. Është e pamundur t’i kundërshtosh. Nuk mund t’i kundërshtosh, sepse, sado e djallëzuar të jetë mendja e një intriguesi, është e pamundur t’i sajosh tëra ato skena e ngjarje, pa qenë të vërteta. Ato çka rrëfen Izeti, janë ngjarje komplekse e të lidhur me shumë njerëz të tjerë; me individë të mëdhenj, të fuqishëm e shumë të rrezikshëm sa as nuk mund t’iu afroheshe, e jo më të dish tërë ato ngjarje e bëma të tmerrshme, po nuk qe bremda kupolës ku endej si në tezgjah pëlhura e qefinit të zi për individët dhe Shqipërinë. Izet Haxhia i din të tëra këto, por nuk është autori; as i përgatitjeve, as i ekzekutimeve, por as i manipulimeve, për të akuzuar të tjerët. Koha, detyra, puna, jeta me fat të bardhë a të mallkuar e solli aty e për të qënë dëshmitari i vetëm, i derisotëm, publik; i gjallë,i vërtetë,i ndërgjegjshëm dhe i preokupuar për t’ua bërë të njohur tërë shqiptarëve, por mbi të gjitha, institucioneve të këtij organizmi të çuditshëm me pseudonimin shtet.

Këmbëngulja e Izet Haxhisë për ti shkuar deri në fund pusit të errët të bëmave tragjike me mistere e tmerre kundër popullit e vendit dhe për të vënë para përgjegjësisë tërë programuesit, urdhëruesit e zbatuesit, më ka befasuar. Vura kujtesën në lëvizje për të sjellë modelin e tij. Por Izeti është i veçantë këtu në Shqipëri. Izeti, për nga këmbëngulja dhe argumentet që sjell, më kujton avokatin e famshëm Maksimilian Robespieri në Revolucionin Francez. Shumë nga përkufizimet e Izet Haxhisë për individët, PD-në, për qeveri e qeverisje, për martirë, dëshmorë e heronj të rremë, janë jo vetëm të vërteta, por do të mbeten proverbiale, si poezitë e Migjenit që nuk vdesin kurrë.

Me intervistat e Izet Haxhisë, reagimet dhe replikat, veçanërisht duke lexuar librin “Izet Haxhia përballë Sali Berishës”, me faktet që sillen në atë botim, mund të shkruhen dhjetëra vëllime dhe zor se pasqyrohen tëra krimet që janë bërë në dëm të popullit dhe interesave kombëtare. Në atë libër në çdo faqe a paragraf të krijohen përfytyrime tronditëse sikur rënkon atdheu nga pabesitë dhe tragjeditë që ka kaluar prej 25 vjetësh, shkëputjen e copave nga trualli i saj nga politikanë e qeveritarë pa pikë shpirti kombëtar; sikur dëgjojmë zërat nga toka ku treten të vrarët për motive politike, të vrarët e pafajshëm, të vrarit në pabesi… Libri “Izet Haxhia përballë Sali Berishës” është libri më i përgjakur i shkruar në dhjetra vjet në Shqipëri, në një kohë krimesh të marrëzishme, gjoja në një rend demokratik.Libri “Izet Haxhia përballë Sali Berishës” është i ngjashëm me librin “Thesaret e urdhërit të zi” i shkruar për monstrozitetet e Hitlerit. Ai libër është si një dosje, që ka më shumë akuza brenda, sa mund të kenë dosjet e dhjetrave viteve. Po nuk u sqaruan tëra të vërtetat e kësaj dosjeje të zezë, dhe shkaktarët që akuzohen të shkojnë atje ku e meritojnë; Shqipëria,shqiptarët ,të vdekur e të gjallë,nuk do ndjehen të qetë. Thënja e Safet Zhulalit se; “Dosja e zezë e vitit 1997 nuk do të hapet kurrë” dhe mbyllja e kësaj dosje nga Komisioni Parlamentar që kryesohej nga Spartak Ngjela, janë dëshmia më e qartë se; kjo kuti e zezë ka brenda krime të tmerrshme ; të qeverisë së kohës, partive politike, të kriminelëve dhe agjenturave kundër popullit dhe Sovranitetit të Shqipërisë. Për këto arsye, kutia e zezë e këtyre krimeve, u dyllos edhe me një marrëveshje tradhtie të partive politike më 9 mars, e më pas, edhe nga Komisioni Parlamentar, për të cilin flet edhe Izet Haxhia.