Rasti “Pasmaçiu”, pas reagimit të Ambasadës vjen deklarata e fortë e vetë ambasadores Kim: Ndëshkim kriminelëve, as më shumë, as më pak!

“Le te jemi te qarte: Kjo ka te beje as me shume e as me pak vec me ndeshkimin e krimineleve te njohur” – shkruan në Twitter ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Tiranë, Kim.

Diplomatja e lartë ka reaguar duke postuar deklaratën zyrtare të Ambasadës dhe një shënim të saj shoqërues:

“Çështjet e rëndësishme shoqërohen shpesh me fushata të shtrenjta të përhapjes së dyshimeve dhe konfuzionit, me blerje influence, me pengim të së vërtetës, për ti ikur drejtësisë. Le te jemi te qarte: Kjo ka te beje as me shume e as me pak vec me ndeshkimin e krimineleve të njohur. Ne mbështesim fort SPAK dhe Policinë e Shtetit” – shkruan Kim.

Më herët ambasada shpërndau një njoftim ku shprehte gjithashtu mbështetje të plotë për punën e SPAK dhe Policisë së Shtetit.