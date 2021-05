Reagime të panumërta mbi deklaratat e rioshit që drejton arkivat e shtetit. Një apel për kryeministrin që të mbrojë luftën dhe shenjtërinë e kryedëshmorit të saj

Xhevdet Shehu

Prej më shumë se një jave vazhdon një debat në kufijtë e absurdit: Drejtori i Arkivave të Shtetit, Ardit Bido bëri një deklaratë skandaloze duke mohuar aktin heroik të Qemal Stafës në Ditën e Dëshmorëve. Ky drejtor sulmoi dhe mohoi simbolin e Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare, domethënë edhe vetë Luftën. Pavarësisht faktit se një nëpunës i shtetit, kushdoqoftë, nuk mund ta mohojë apo tjetërsojë historinë, deklarata e zotit Bido, ishte më shumë se skandaloze.

Dje na mbërriti në redaksi deklarata e Organizatës Kombëtare të Veteranëve të LANÇ-it, “Nderi i Kombit” që dënonte dhe kërkon të mbahet qëndrim ndaj një drejtori të papërgjegjshëm, si ai i Arkivës. Ka reaguar ashpërsisht dhe me të njëjtin nerv edhe Organizata për Dëshmorët e Atdheut. Kanë reaguar historianë, studiues dhe personalitete publike.

Ishte një apel sa i hapur aq dhe i drejtpërdrejtë për Kryeministrin. Por, a dëgjon Kryeministri?

Një njeri i veshur me pushtet dhe në një post si ai i drejtorit të Arkivës shtetërore, duhet të mbajë përgjegjësi për ato që thotë dhe shkruan. Ky person, ndoshta padashje, apo nga infantilizmi i tij, preku një nga nervat më të ndjeshme të shoqërisë shqiptare: Luftën antifashiste dhe simbolin e saj, Qemal Stafën!

Ndaj dhe këtij qëndrimi të këtij zyrtari vazhdon të ketë reagime të fuqishme kundër. Na vjen mirë të përmendim se ndër të parët që reagoi ishte zëvendëskryeministri Erion Braçe, i cili kërkoi shkarkimin e drejtorit të arkivit. Sipas tij, drejtorët shkojnë e vijnë dhe shpesh si kujton kush, ndërsa tani janë në pikën kur duhet të venë pa kthim.

Mirëpo, edhe pas më shumë se një jave, nuk ka reaguar Kryeministri! Kjo është çështja. Pse? Dihet se një nga pikat më të dyshimta dhe më të kritikueshme të Edi Ramës si Kryeministër dhe sidomos si Kryetar i Partisë Socialiste, është qëndrimi i tij në fillim mohues e më pas dyshues ndaj Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare. Ia kanë thënë në sy zotit Rama këtë të metë të tij, si përfaqësuesi numër Një i forcës politike që i siguroi edhe në zgjedhjet e fundit një mandat të tretë qeverisës.

Unë e njoh prej shumë vitesh zotin Rama. Njoh dhe pikëpamjet, elokuencën e tij në takimet me zgjedhësit apo me ca biçimë opinionistësh në studiot televizive. Ai nuk ka nevojë që të na shfaqet aq shpesh nëpër ekrane si Sali Berisha dikur. Unë habitem si nuk e kupton një gjë kaq të thjeshtë. Pse pranon tën shfaqesh aq shpesh dhe panevojshëm, o Edi! Bëj ato punët që ke marrë përsipër të bësh dhe aq mjafton. Shpjegimet janë të tepërta. Dëgjo edhe Erionin ndonjëherë. Dëgjo dhe ca njerëz të mençur që të duan të mirën dhe nuk të mungojnë!

Pse duhet ta shpërdorosh personalitetin tënd kaq thjesht dhe panatyrshëm, o njeri! I thashë këto, pasi i njoh dhe bindjet e tij themeltare.

Por, si një gazetar, ia them haptas se, pavarësisht se është në fillimin e një mandati të tretë dhe deciziv në karrierën e tij si kryeministër, ai nuk duhet në asnjë mënyrë ta zhgënjejë elektoratin e majtë që e votoi dhe që përbën shumicën e shqiptarëve. Ai duhet ta mbrojë luftën dhe shenjtërinë e dëshmorëve të saj.

Si gazetar që denoncova në DITA fillimisht deklaratën e drejtorit të Arkivit, kam marrë reagime të panumërta nga brenda dhe jashtë shtetit, nga veteranë dhe pasardhës veteranësh, nga pjesëtarë të familjeve të dëshmorëve, ku ajo që përsëritej më shpesh është pyetja: A dëgjon Kryeministri?

Prandaj dhe e vura si titull të këtij shkrimi këtë shprehje. Tregojuni këtyre njerëzve, votuesve tuaj, se i dëgjoni! Që këta njerëz të mos besojnë të kundërtën… dhe të vazhdojnë të pyesin: A dëgjon Kryeministri?

Veprën e ndritur të Qemal Stafës dhe të dëshmorëve nuk e fshin dot një palo drejtor

Deklaratë e Komitetit Kombëtar të Organizatës së Veteranëve të LANÇ “Nderi i Kombit”

I kujtojmë dhe i nderojmë me respekt e mirënjohje ditët dhe datat e shenjta të historisë së lavdishme të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare! Krenohemi për paraardhësit tanë që na e përcollën veprën e lavdishme dhe kontributin historik atdhetar të brezave të luftëtarëve të lirisë. Shembujt e shkëlqyer të sjelljes dhe qëndrimeve të tyre kanë qenë e mbeten modele edukimi e frymëzimi për punë të dobishme për brezat e rinj. Por ndodh edhe që të indinjohemi e të revoltohemi nga qëndrime të paimagjinueshme sektare e të paskrupullta ndaj pastërtisë e vërtetësisë së historisë së LANÇ dhe heronjve të saj.

Nuk e kuptojmë pse po flitet e shkruhet sot kaq pa përgjegjësi nga disa palo “pinjollësh” të lindur e rritur në fundin e shekullit XX dhe fillimin e këtij shekulli?! Si mund të shprehen prej tyre mendime kaq dashakeqe kundër Heroit të Popullit Qemal Stafa, pikërisht më 5 maj, në diten simbol të nderimit të dëshmorëve të LANÇ?!

Heronjtë kanë qenë njerëz të zakonshëm, por në situata të jashtëzakonshme jeta dhe vepra e tyre i bën te dallohen mbi të tjerë dhe të meritojnë nderin dhe titullin më të lartë siç është titulli “Hero i Popullit”!

Jeta dhe vepra e Heroit të Popullit Qemal Stafa është e skalitur në çdo mendje e zemër të rinisë heroike liridashëse e antifashiste të Shqipërisë. Qemal Stafa mishëronte intelektualin e kompletuar, idealist e revolucionar që dha jetën në një situatë luftarake me pushtuesit fashiste italianë dhe veglat e tyre. Ai e meritoi rolin e udhëheqësit të rinisë në luftën për liri e pavarësi! Ai e meritoi qenien komunist e antar i strukturave më të larta të PKSH. Heroi Qemal Stafa përndiqej dhe u vra nga xhandarët, vegla të pushtuesit se ishte tmerr e rrezik për ta.

Nuk e dimë pse z.drejtor i Arkivit të Shtetit kërkon të çmitizojë këtë datë e këtë hero të LANÇ të Popullit Shqiptar?! Kujt i shërben opinioni i çoroditur i këtij palo drejtori kur çdo atdhetar shqiptar është i bindur dhe i ndjeshëm për vlerat e historisë, të dëshmorëve dhe heronjve të LANÇ? Nuk e dimë dhe as mund ta imagjinojmë që ky titullar i institucionit ku ruhet memorja e shtetit dhe e kombit të shprehi opinione si ai që shprehu në emisionin “Opinion” të Fevziut?!

Me sa duket, kjo kategori antishqiptarësh, me që nuk gjetën mbështetje në tentativat për ndryshimin e datës së çlirimit, meqë u turpëruan duke akuzuar luftëtarët e lirisë si kriminelë, tani, më 5 Maj, në ditën e Dëshmorëve të LANÇ të Popullit Shqiptar, lëshojnë “xhevahiret” e tyre të radhës për çmitizimin e figurës së njërit nga herojtë kryesorë të LANÇ dhe të datës symbol të “5 Majit”! Pseudoargumentet e z.Bido jo vetëm janë të pavërteta por janë edhe qëllimkëqia. Ato i hedh poshtë me neveri gjithkush që njeh sadopak historinë dhe rolin e dëshmorëve dhe heronjve të LANÇ, gjithkush që njeh aktet ligjore dhe kriteret e shpalljes së dëshmorëve dhe heronjve, gjithkush që është atdhetar! Sipas drejtorit Bido Qemal Stafa nuk ka kryer “akt heroik”. Nuk di i ziu drejtor se e gjithë jeta e tij ishte heroike! Veç të tjerash, duket që Ardit Bido me këto deklarata vërteton kontradiksionin e tij të brendshëm dhe formimin e mangët të tij profesional.

Dhe të mendosh pastaj se njerëz si ky z. Bido mbajnë poste të tilla të larta dhe paguhen nga taksat e popullit për të injoruar historinë kombëtare!

A e kupton ç’do të thotë t’i mohosh historinë dhe t’i vësh në pikëpyetje heronjtë e vetë një populli?

Një drejtor si zoti Bido, jo një ditë por asnjë orë, nuk duhet të qëndrojë në atë post të rëndësishëm.

Historia ka rrugën e saj pa kthim prapa z. Bido, ajo shkon drejt progresit! 5 Maji dhe Heroi i Popullit Qemal Stafa do të kujtohen e do të nderohen me respekt e mirënjohje në përjetësi!

Lavdi të përjetshme Dëshmorëve dhe Heronjve të LANÇ!