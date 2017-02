Nga Bedri Islami

Që Trupa e gjykatësve shqiptarë ka qenë dhe është thellësisht kundër Reformës në Drejtësi kjo është njëra ndër gjërat më të ditura dhe tepër të sigurta. Është njëri ndër postulatet që nuk ka nevojë as për dëshmi dhe as për studime të thella. Natyrisht jo të gjithë, por thellësia dërmuese e tyre, po.

“Rebelimi” i tyre dhe thirrja patetike, “mjaft më”, sikur u kanë hipur mbi shpinë dhe po i vërvitin rrugëve të ashpra, ishte gjëja më e pritur prej tyre.

Që të ishin pro Reformës në Drejtësi ata duhet të ishin mbi të gjitha atdhetarë të mëdhenj, njerëz që e duan kombin e tyre dhe që presin padurueshëm që ky vend të begatojë.

Që, shumica e tyre, nuk janë atdhetarë, por plaçkitës, dëshmojnë kaq shumë gjëra, sa që thellësinë e tyre, më mirë nga gjithë ne të tjerët, e dinë vetë ata.

Nëse gjysma e tyre do e kishin dashur këtë shtet , të paktën si e deshën të afërmit e tyre, Shqipëria do të kishte qenë ndryshe. Në Amerikën e madhe, ku është i plotfuqishëm një president i porsazgjedhur, një gjykatës gjen forcën për të hedhur poshtë vendimin e tij. Sepse mendon për ligjshmërinë, jo për veten. E ku ka ndodhur që një gjykatës të veprojë i shkëputur nga politika në këtë vend, ku , ndërsa gjykatësit rebelohen, njerëzit mendojnë se është pak ndëshkimi financiar ndaj tyre. Ata, më së paku, duhen zhveshur nga pronat e vjedhura dhe nga burimet e dyshimta financiare.

Në fakt, kazmën sistemit të drejtësisë, krahas politikës, i a kanë vënë vetë gjyqtarët, prokurorët, hetuesit, policët si mbështetës.

Përmes tyre, një piramidë drejtësie, për kaq shumë vite nuk është dhënë drejtësi, por është bërë e padrejta më e madhe e mundshme, kjo dihet. Që janë zhvendosur prona dhe janë të lirë kriminelë, edhe kjo është e ditur. Që funksionarë të lartë janë tallur me shtetin nga mbrojtja e drejtësisë, edhe kjo dihet. Që çështje të mëdha, si 21 janari, Gërdeci, shtatori i zi i grushtit të shtetit berishian, rrënimi i Shqipërisë në vitin 1997, Rruga e Kombit, koncensionet e djeshme dhe të sotme, pasuritë marramendëse të politikës dhe të vetë atyre, janë shuar duke u tallur me njerëzit e zakonshëm, është gjëja më e dukshme. Politika i ka përzgjedhur ato për të qenë shërbëtorët e politikës dhe përmes shërbimit janë bërë zotërinj.

Të paktë janë gjyqtarët e prokurorët, që megjithëse kanë rroga të zakonshme, nuk kanë vila në bregdet, prona, shtëpi e lokale të dhëna me qira, që nuk bëjnë udhëtime me shpenzime marramendëse jashtë shtetit, ku secili prej tyre kushton sa një rrogë vjetore e tyre.

E përsëri rebelohen, çirren “mjaft më”, hidhen në sulm kundër një qëndrimi serioz të një shteti përmes së cilit ka ardhur drita e perëndimit, tek i cili jemi në borxh në jetë të jetës.

Tani që koha erdhi për të patur një ndryshim sado të vogël dhe shpresë dhënës, Trupa e Gjykatësve, duke u ndjerë në pragun e rrezikut, po bëjnë të gjitha përpjekjet që të eleminojnë sa të munden e si të munden pasojat e Vetingut.

Për to është e natyrshme. Ekziston gjithnjë një herë e parë: ata e dinë këtë, ashtu si e dinë se mbrojtja kolektive, anonimati kolektiv, mund të fshehë gjëra që askush nuk do të mund ti dijë.

Ata rebelohen, kur pak ditë më parë, me zë dhe me figurë, kolegë të tyre marrin mijra euro për një gjyq të zakonshëm. Ata rebelohen kur një letërporosi e ardhur nga shteti gjerman ngre përsëri dyshime për dy milionë euro të dyshimta tek gjykatësi Gjin Gjoni dhe alibia është se nuk mund të gjykohet përsëri ,sepse ka një vendim gjykate. Një vendim nga dora e majtë në të djathtën.

A ka njerëz të ndershëm në mesin e tyre. Jam i bindur , po. Janë në minorancë, opozitë e heshtur e këtij pisllëku.

Do të dëshmoj dy ngjarje pa vënë dorën në zjarr se kjo është e vetmja gjë që ka ndodhur. Pra, mund të ketë edhe përdallime të tjera.

Rasti i parë: Takova në Tiranë një të njohur të vjetër, i cili është pjesë e Gjykatës së Apelit. I thashë të më tregonte seriozisht përse ndodh ky fenomen tek ata. “Shiko, më tha. Ne jemi tre gjykatës në një çështje. E nxehtë apo e ftohtë të jetë. Avokati i njeriut përballë nesh, kur vjen e të fton për një kafe, të flet për rastin e të thotë se për këtë çështje janë 30 mijë euro. Herën e parë i them “zhduku”. Duke ikur më thotë se dy kolegët e mi e kanë pranuar marrëveshjen, nuk më mbetet gjë tjetër veçse pjesën e parashikuar për ty, të i ndaj edhe një herë mes tyre. Nuk e besoj fillimisht. Kolegët e mi gjykojnë si më ka thënë avokati. Ata ikin, me vete kanë nga 15 mijë euro, unë shkoj në shtëpinë time të vjetër. Herë tjetër nuk e besoj se do të ketë. Bëhemi tre“.

Ishte bisedë në një kafene, takim i rastësishëm dhe, për etikë nuk po e citoj emrin. Rasti i dytë: tri vite më parë, një njeri i biznesit, më thotë nëse e njoh Xhezair Zaganjorin. I them, po. Duke qenë se dy të afërm të mi kanë të njëjtin mbiemër e janë nga e njëjta zonë, ai ka menduar se edhe atë e kam kushëri të parë. Më thotë se djali i tij ka mbaruar drejtësinë, është në kërkim të një vendi, se ka folur me të gjithë, por ky i fundit , nuk është dakord. Dhe shton, “aq më keq, nuk pranon as lekë, mor burrë“. E thotë këtë të fundit sinqerisht dhe me habi të madhe.

U gëzova jashtëzakonisht. Më erdhi mirë që mund të ndodhë edhe kështu. Rrallë herë e kam takuar zotin Zaganjori, ashtu si rrallë herë takoj edhe gjyqtarë e prokurorë të njohur të mi.

Gjykatësit do të rebelohen edhe më tej. Është e natyrshme. Janë prekur në thelbin e shpirtit, në pronën e tyre.

Ndërsa njerëzit janë aq të rebeluar ndaj tyre, sa që do të kishin dashur që kjo strukturë të shuhej e tëra dhe të krijohej nga fillimi.

Mjerisht, edhe pse do të ishte mirë, nuk është e mundur.

Ndaj, duke e ditur, rebelohen.