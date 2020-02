REÇENSË / Dy fjalë mbi filmin “I Trap Lovpoja”

Nga MEGUSTA MUÇO

Këto ditë i kam ndjekur më shumë zemërim kritikat dashakeqe dhe rrjedhimisht, aspak dashamire ndaj filmit “I Trap Lovpoja” të autorit Ermaq Majmali. Vura re se shumica e matrialeve të botuara në shtyp, në media, në shtypin mediatik si dhe në median e shtypur, janë motivuar nga një xhelozi e sëmurë, kaq e sëmurë saqë unë si kritike e sprovuar arti dyshoj se autorët janë infektuar nga caramelvirusi i tmerrshëm.

Xhelozia në fakt është e kuptueshme, kur vihesh përballë një realiteti kokëfortë. Autori Ermaq Majmali për pak sa nuk i bën të gjitha: Pothuajse bën skenaristin, producentin, regjizorin, aktorin kryesor, aktoren kryesore, atë vajzën e gjatë, atë tjetrën që ngjan si Jorgjica, etj etj.

Duke pothuajse shkëlqyer edhe si gati këngëtar, ai merr përsipër me kurajo edhe kolonën zanore dhe këngën e filmit, dhe unë jam e bindur se të paktën në disa skena, dallohet dora e tij në qepjen e kostumeve dhe në grimin e aktorëve.

Një akuzë tjetër që i bëhet këtij kuazi-produkti kinematografik që Shqipëria e ka pothuajse pritur prej 30 vjetësh, është huazimi shqeto i fabulës.

Unë një pyetje kam: A nuk është produkt dhe markë më vete çdo koktejl i famshëm që prodhohet nga bashkimi i pijeve alkoolike dhe lëngjeve të ndryshme?

Pse atëherë mos ta quajmë një ‘pina colada’ shqiptare, miksimin që Ermaq Majmali, si dixhej me nam e me famë nga Krraba deri në Sari Salltik, u bën copëzave të shijshme nga “Benvenuti al Sud” apo “My Big Fat Greek Wedding”? Apo nuk e pasuron këtë koktejl me batutat origjinale në çdo hap të filmit, që më kujtojnë sofistikimin dhe inteligjencën e mrekullueshme të një shoku klase shakaxhi dikur në tetëvjeçare, që e braktisi gjimnazin për të shitur fara!

Kështu që edhe “I Trap Lovpoja”, çfarëdo copëzash që të ketë kapur rrugës, në fund është shndërruar në një multi-reklamë origjinale pluri-produktesh të vendosura me takt në kornizën e skenarit, çka i mundëson shikuesit që nga një publicitet në tjetrin, të ketë mundësi edhe tentojë të kuptojë se çfarë po ndodh në film. Duke ngritur kësisoj nivelin kulturor e çdo shqiptari të ndershëm e patriot.

Shikoni, ime gjyshe thoshte “pemës që bën koqe i gjuajnë me gurë”. Parë pra në prizmin e koqeve, është e kuptueshme, madje po të isha në vendin e të nderuarit Ermaq Majmali do ta mirëprisja cmirën e shumëkujt për këtë stoli që autori i ka shtuar kurorës së produkteve të tij kinematografike. Me këtë nuk dua të them se Ermaqi është pemë, largqoftë. As gur.

Nga ana tjetër, është tregu ai që i verifikon ose zhvlerëson pretendimet e gjithkujt. Brezi i Ermaqit dhe gjithë Majmalasve luftuan për këtë ditë; ata s’lanë bust e monument pa rrëzuar, me kurajo kërcyen hip-hop kur shokët e tyre mendjengushtë bënin detyrat e mësonin; madje vijuan si gjatë gjimnazit, edhe gjatë viteve kur duhej të studionin në shkollën e lartë, të përdornin me guxim e largpamësi të njëjtat barcaleta që argëtonin shoqninë në tetëvjeçare, por kësaj here në ekranet post-diktatoriale.

Për shembull, e kush nuk e kujton sot dhe nuk qesh me lot, me skeçin e famshëm të Ermaqit, “Ishin njëherë një italian, një gjerman dhe një shqiptar”?

Le të përmendim në këtë reçensë edhe tortën poshtë qershisë: Pjesëmarrjen prej Guest Star-i në filmin “I Trap Lovpoja” të kryeministrit shqiptar Eri Dama.

Dhe nuk mund të mos bëjmë pyetjen tjetër: Nëse filmi i Ermaqit do ishte kaq lëtyrë sa thonë ca pak mijëra xhelozë, a do pranonte kreu i qeverisë të merrte pjesë në të, aq më tepër me rolin e një daje harbut, bandit e trafikant, çka në fakt është dhe roli i tij i vërtetë për Shqipërinë reale? Sigurisht që jo, se do ekspozohej kotnasikoti.

Por ai pranoi, se pse kishte si garanci cilësinë e filmit dhe suksesin e padiskutueshëm të protagonistëve si Ermaqi dhe Jorgjica. Dhe si strateg largpamës, e shfrytëzoi filmin për të shpalosur edhe një herë pikën e parë dhe të vetme të programit qeverisës, përmes fjalisë së vetme që kishte në skenar, frazës lapidar që e përmend sa herë takon liderët e Europës: NUK I DU HIÇ BREKËT! (Për më shumë të dhëna mbi këtë pikë të fundit, klikoni në portalin brekëtqësduam.al.)

Së fundi, duke e uruar Ermaqin – por edhe brekët virtuale të kryeministrit bashkë me Ermaqin – për këtë bizhu që i dhuruan kulturës shqiptare, po e mbyll këtë sprovë me thënien e regjizorit të famshëm polak me famë botërore, Krysztszstof Brzschzezchswiskowski:

“Lumi që mori Vunonë, pse s’mori dhe fshatin tonë!”

SHËNIM / Reçensa në fjalë iu dërgua redaksisë së Gojëve të Liga nga kritikja dhe estetja Megusta Muço, që siç e dini është kunata e shkrimtarit Muço Gusto