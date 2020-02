Reciprociteti, Vuçiç: Zoti Kurti, gjërat nuk janë aq të thjeshta sa duken

Presidenti serb Aleksandër Vuçiç, në një intervistë televizive duke iu drejtuar kryeministrit Albin Kurti në lidhje me heqjen e taksës 100% për eksportet serbe në Kosovë dhe zëvendesimin e saj me parimin e reciprocitetit në marrëdhëniet me Beogradin, tha se “gjërat nuk janë aq të thjeshta si jesh në opozitë dhe të flasësh pa përgjegjësi.”

Presidenti i Serbisë tha se njoftimi për heqjen e taksës për mallrat nga Serbia ishte një lajm i mirë sepse ajo ka shkaktuar dëme të mëdha si për Serbinë ashtu edhe për Kosovën.

“Kjo është diçka që pritej, – tha Vuçiç, – Kurti po përmirëson pozicionin e tij politik në sytë e ndërkombëtarëve.

Ai tha gjithashtu se nuk është zgjedhja e Beogradit me kë do të ulet në tryezë, por është e atyre që e zgjodhën për t’i përfaqësuar, e shqiptarëve të Kosovës.

Vuçiç tha se do të ishte më e lehtë për të, të mallkonte dhe kështu të fitonte pikë politike, por kjo nuk ishte punë e tij.

Presidenti serb tha se ishte delirante dhe nuk i frikësohej një procesi të mundshëm gjyqësor ndaj Serbisë për genocid të paralajmëruar nga Kryeministri Kurti, por sipas tij më e mira për Albin Kurtin ishte të hiqte taksën dhe të uleshin për të folur për të ardhmen.

Duke folur për parimin e reciprocitetit, të prezantuar nga Kurti, Vuçiç tha se Kryeministri i ri i Kosovës duhet të gjejë diçka për t’i ofruar popullit të tij.

Ai tha se, megjithatë, ai parim nuk mund të zbatohet sepse Beogradi nuk e konsideron Kosovën shtet.

“Ata duan vetëm marrëveshje që janë të përshtatshme për ta. Ka probleme në lidhje me marrëveshjen e diplomave, me Mitrovicën, me energjinë, dhe që duhet të zgjidhen”, tha Vuçiç.

Ai tha gjithashtu se Kurti duhet të kuptojë se gjërat nuk janë aq të thjeshta sa duken dhe se kryeministri i ri i Kosovës nuk mund të flasë pa përgjegjësi, si të ishte në opozitë.

Presidenti serb tha se ishte krenar që nuk ka pasur luftë në tetë vitet e fundit dhe se ka pasur pesë herë më pak incidente dhe konflikte me ngjyrime nacionale, por që ai ende nuk është i kënaqur.

j.l./ dita