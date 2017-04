Reforma në drejtësi të japë drejtësi edhe për ushtarakët

Dr. Kujtim Çako* Akush dhe Shoqatat e ushtarakëve kanë ngritur zërin fuqishëm ndaj shkeljeve të gjyqësorit dhe kanë kërkuar një vendim unifikues para 7 vjetëve në vitin 2010 në mbrojtje të të drejtave, por jo në shkelje të mëtejshme të tyre. Ky vendim shkel më tej të drejtat e njeriut dhe parimet kushtetuese dhe sjelle pasoja ekonomike dhe sociale te metejshme per ushtaraket ne pension dhe familjet e tyre . Ushtarakët në këtë situatë avancojnë kerkesat edhe zhdëmtimin e dëmit moral të tyre. Shoqatat e ushtarakeve dhe “Aleanca Kombëtare të Ushtarakëve të Shqiperise” (AKUSH), si një shoqatë e demokracisë të lirë dhe gjithëpërfshirëse, me antarësi që bashkon ushtarakët pa asnje dallim bindje, arsimi, funksioni, grade ushtarake, race apo feje kane bere te gjitha perpjekjet me tere mjetet demokratike ne mbrojtje te te drejtave te ushtarakëve. Shkelja sistematike 27 vjeçare e të drejtave te ushtarakeve dhe familjeve te tyre- shfaqje konkrete e korrupsionit ne Shqiperi. Shkelja e 2 ligjeve organik- bazë “Për Statusi i Ushtarakut të FARSH” te vitit 1991 dhe 2004 dhe 2 vendimeve të Gjykates Kushtetuese nr.9/2007, 33/2010 dhe rekomandimeve te Avokatit të Popullit është shprehja më e shemtuar e funksionimit të sistemit gjyqësor dhe një shfaqje konkrete e korrupsionit në Shqipëri. Gjate tërë tranzicionit shqiptar shoqatat e ushtarakeve kane evidentuar , deklaruar, raportuar dhe apeluar shkeljen e te drejtave te njeriut qe per fat te keq te ketij komuniteti kane rene ne vesh te shurdhër si të politikës dhe te ekzekutivit shqiptar .Shkelja e të drejtave te ushtarakeve dhe familjeve te tyre ne Shqiperi abuzimi me ligjet dhe shperdorimi me fondet apo projekte ne kete fushe eshte shfaqja me e drejte per drejtë e korrupsionit. Gjate periudhes se tranzicionit në Shqipëri nuk mund te kete shprehje më konkrete te shkeljes se te drejtës themelore për të jetuar te ushtarakeve ne pension dhe familjet e tyre. Më datë 1 janar 2000 filloi realisht pagesa e pensionit, trajtimi me pension të parakohshëm për vjetërsi shërbimi, por edhe me pension suplementar pleqërie me të drejtë përfitimi nga 1 janari 1999. Lidhja e pensionit të parakohshëm për vjetërsi shërbimi bazohet në nenin 6 të ligjit Nr.8521, datë 30.07.1999 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr.8087, datë 13.03. 1996 “Për sigurimin shoqëror suplementar të ushtarakëve të FA”,nen i cili ndonëse përmirësoi nenin 11, nuk ju përmbajt nenit 16 të ligjit Nr. 7496 date 3.7.l991, ”Për statusin e ushtarakut të FA të RSH”. Ajo përcaktonte: “Ushtarakët e shërbimit aktiv të përhershëm, që kanë dalë në rezervë e në lirim pas datës 3. 7. 1991 deri në plotesimin e kushteve për pension pleqërie, sipas ligjit nr. 7703, datë 11. 5. 1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, përfitojnë pension të parakohshëm për vjetërsi shërbimi, kur plotësojnë vjetërsinë e shërbimit si ushtarak në masën 12 vjet për gratë dhe 15 vjet për burrat dhe të kenë mbushur moshën: gratë 42 vjeç dhe burrat 47 vjeç. Kjo masë dhe këto kushte të përcaktuara 8 muaj nga ratifikimi në Kuvend dhe hyrja në fuqi e Kushtetutës së Republikës që në nenin 4 sanksionon se e drejta përbënë bazën dhe kufirin e veprimtarisë së shtetit, nuk ishte në përputje bazën dhe kufirin e së drejtës së parcaktuar nga statusi i ushtarakut i 3 korrikut 1991. Padrejtësisht dhe në mosrespektim të shtetit të së drejtës sanksionuar që në preambul të Kushtetutës ku shprehet angazhimi I popullit shqiptar për të ndërtuar një shtet të së drejtës dhe nenin 3 të saj garantohet se dinjiteti i njeriut, të drejtat dhe liritë e tij janë baza e këtij shteti, dhe ai ka për detyrë t’i respektojë dhe t’i mbrojë, u kufizua masa e shtesës për mbi 15 dhe 12 vjet deri në pension maksimal pleqërië në shkallë vendi, vendosi edhe kushtin e moshës 42 vjeç femrat dhe 47 meshkujt. Është fakt qe ushtaraku ka nje pozite juridike te shumëaneshme, nje veprimtari dhe mbrojtje ligjore te veçantë, ku vete ushtrimi i ketij profesioni te vështirë sjelle edhe mjafte semundjete sistemit nervore e te tretjes, semundje kanceroze etjera. Ja si sanksionohet pozita e ketij profesioni në nenin 3 të Ligjit Nr.9210 date 23.03.2004 per Statusin e Ushtarakut te FARSH: ”Sherbimi ushtarak eshte veprimtari e vecante,shoqerisht e domosdoshme per shtetin,qe kryhet ne baze te deshires, vullnetit e detyrimit per ti sherbyer Atdheut dhe interesave te kombit, pergjegjesise per zbatimin e legjislacioni,paanesise politike,bindjes,profesionalizmit dhe vazhdimesise se karieres”. Ky percaktim i jep edhe nje pozitë morale të veçantë. Analiza argumentuese na detyron t’i referohemi periudhes 2009 -2017 shkeljeve ligjore dhe shfuqizimit nga Gjykata Kushtetuese te dispozitave ligjore qe shkelin te drejtat e ushtarakeve si vijon: Ligji Nr.10142, datë 15.05.2009, siç dihet nga të gjithë ka qënë një detyrim i Gjykatës Kushtetuese që më datën 26 shkurt 2007, për zbatimin e vendimit Nr.9 të saj. Si i tillë duhej të bazohej në këtë vendim dhe brenda kufijëve të këtij vendimi. Në fakt edhe me këtë ligj shteti nuk respektoi bazën e kufirin e së drejtës që përcakton statusi i veçantë i ushtarakut, të konfirmuar edhe nga vendimi i Gjykatës Kushtetuese. Ai masën e pensionit të parakohshëm për vjetërsi shërbimi e kufizoi në 2 pensione bazë në shkallë vendi, duke i shtuar 2 për qind të pagës mesatare referuese, për çdo vit sigurimi suplementar, pa kaluar kjo shtesë 20% të pagës referuese të muajit të fundit. Nëpërmjet nenit 27 hoqi të drejtën e përfitimit në rast dënimi me vendim të formës së prerë të gjykatës. Vendimi nr.33 datë 24.06.2010 i Gjykatës Kushtetuese në respektim të parimeve të shtetit të së drejtës, konkretisht të së drejtës së fituar dhe të sigurisë juridike dhe kërkesave të këtyre parimeve, sanksionoi se masa maksimale e pensionit të parakohshëm për vjetërsi shërbimi që është masa e nenit 35 pika 1 e statusit të 23 marsit 2004, nuk mund të zvogëlohet apo kufizohet as për interesa të rëndësishëm publik. Ai gjithashtu u shpreh se nuk mund të jepen dy dënime për të njëtën vepër (shjkelje ligjore). Bazuar në këto vendosi: Shfuqizimin si antikushtetues të pikës 2 të nenit 14, si dhe të nenit 27 të ligjit nr.10142, datë 15.05.2009 “Për sigurimin shoqëror suplementar të ushtarakëve të Forcave të Armatosura, të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit Informativ të Shtetit, të Policisë së Burgjeve, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit e të punonjësve të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm në Republikën e Shqipërisë”. Aktin normativ nr.5, datë 10.11.2010 të Këshillit të Ministrave miratuar me ligjin nr.10367, datë 23.12.2010, në kundërshtim dhe moszbatim të vendimit nr.33, datë 24.06.2010 të Gjykatës Kushtetuese që nuk kejon zvogëlimin e masës maksimale të pensionit të parakohshëm për vjetërsi shërbimi as për interesat e rëndësishme publike, masa e këtij pensioni u vendos 1.5% për vit shërbimi e pagës mesatare neto referuese e gjithë vjetërsisë së shërbimit. Pagën referuese dhe pagën mesatare referuese, kudo ku është në ligjin nr.10142/2009 e zëvendëson me pagën referuese neto dhe pagën mesatare neto referuese. Gjykata e Lartë me kete vendim unifikues legalizon perseri debine e ushtarakeve te shfuqizuar nga parlamenti shqiptar me ligjin nr 46 date 28.4.2016. Shoqata AKUSH duke patur vlerësim të drejtë për pozitën e Avokatit të popullit si një zyrtar, i emëruar dhe i ngarkuar me përfaqësimin e interesave të publikut për të hetuar dhe trajtuar ankesat e raportuara nga institucione apo qytetarë, ka bërë ankesë per ligjin 10142 date 15.5.2009 dhe Aktin Normativ dy here ne vitin 2010 dhe 2011. Për kete shkresërisht Avokati i Popullit ka rekomanduar si Ministrise se Financave, MM dhe ISSH, e disa dikatereve te tjere per plotesim apo shfuqizim te nenit 29 te ketij ligji AKUSH dhe tere Shoqatat e ushtarakëve i kanë kërkuar Gjykatës së Lartë një vendim unifikues në favor të zgjidhjes së të drejtës së fituar, paraqitur kërkesa qysh në vitin 2010 dhe është injoruar e ka mbetur pa përgjigje. Shoqatat kërkojnë angazhim dhe perfaqësim si në strukturën e FARSH, Qendren e Rekrutimit, ne Drejtorine e Perkujdesjes Sociale, ne aparatine MM, te MMRS e ne Bashkite e Rretheve dhe deri në Parlament .Per perfaqesim ne ekzekutiv për të dhënë ndihmesen e domosdoshme sidomos ne fushën e pensioneve jane bere 3 vitet e fundit edhe perpjekje e kerkesa shkresore si ne MM, por për fat të keq deri tani mbeten pa pergjigje . Shoqatat e ushtarakëve, si grup interesi mbështetur në këtë analizë, bëjnë apel që të shfuqizohet sa më parë Vendimi Unifikues i Gjykatës së Lartë nr. 3 date 24 11.2017, i cili bie në kundershtim të plotë me 2 vendime të Gjykatës Kushtetuese të vitit 2007 dhe 2010 . Ky vendim unifikues do të ketë pasoja ekonomike dhe sociale të metejshme për ushtarakët në pension dhe familjet e tyre . Së fundi, duhet theksuar se reforma në drejtësi dhe vetingu me këtë rast ka një argument më shumë për t’u kryer sa me parë dhe këtë e kërkon edhe shoqata AKUSH, ushtarakët dhe familjet e tyre. Në parim, vota i takon vetëm partive që perfshijnë në program dhe zbatojnë kërkesat e ushtarakëve, mbi bazën e një marreveshjeje bashkëpunimi para dhe pas zgjedhore. *President i shoqatës AKUSH